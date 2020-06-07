楊丞琳出席怡麗絲爾品牌活動，纖細的身材和和好膚質看起來完全像少女的狀態，看不出已經36歲！他分享自己從3/29開始減肥約經過兩個月已經瘦了6公斤！

因為從過年後楊丞琳很多工作都順延，沒有鏡頭拍攝讓他大放鬆，甚至一睜眼就「馬拉松式大吃」，從早吃到晚，吃完麻辣鍋還要吃豆花、吃完豆花還去便利商店買零食，讓楊丞琳在疫情期間來到人生顛峰的53公斤！不過他也在三月底驚覺自己變胖，就因為胸部「大得太時髦」，決定開始好好減肥，來看看他如何讓自己旋風式的瘦了6公斤吧！

楊丞琳出席怡麗絲爾品牌活動。（圖／品牌提供）

▍1.高強度運動

楊丞琳一周運動三次，是高強度肌耐力和有氧訓練，最喜歡Zumba課，可以用跳舞的方式來訓練，老師舞風多元，會加很多訓練動作，做完會汗如雨下。楊丞琳分享減肥不能只是做有氧、跑步，可以心肺（有氧）運動搭配肌力運動，會瘦得比較快，體態也比較好看。

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▍2.輕斷食飲食法

一般常聽到的是「16/8輕斷食法」，但楊丞琳更激烈的用「20/4輕斷食法」，也就是在4小時內吃完當天要吃的東西，然後接下來20小時都不吃東西。如果跟朋友有約可能會調整成「18/6」，讓肚子空腹時間拉長，這樣做能讓胰島素比較穩定，不會一天內血糖不停激烈升降，比較不容易堆積脂肪。

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▍3.熱量控制

楊丞琳在分享自己飲食內容前還特別提醒「我分享但不希望大家跟著我一起做，因為我吃太少了！」因為他一天只吃兩餐，第一餐通常是水煮的菜配乾煎雞肉或牛排，在吃一些地瓜攝取碳水化合物，第二餐通常只有高蛋白粉配無糖豆漿。楊丞琳分享自己飲食上很重視蛋白質，這樣對於運動增肌有幫助，增加肌肉量才能養出易瘦體質。

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▍4.瘦身又美胸

楊丞琳分享自己變胖時最明顯的體型改變就是胸部，還笑說「一生沒有這麼飽滿過，是很時髦的大胸部！」許多人減肥後胸型會變不好看，但楊丞琳分享自己有喝膠原蛋白的習慣，所以減肥後雖然尺寸稍減，但形狀仍然「不錯」，膚質也很細緻、狀態很好，所以覺得自己這次減肥瘦得很健康！

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