今天（7日）防疫解封，全面放寬社區防疫措施，百貨正值年中慶，有滿千送百和全館7折起優惠，量販、超市則有買1送1、＋0元多1件、滿額折扺等解封優惠，人潮和業績最高成長超過4成，不輸給農曆春節。

微風各館和超市逛街人潮湧現。（微風提供）

量販店家樂福、好市多今恢復試吃，家樂福人潮多約1成，帶動生鮮、冷藏、冷凍商品銷量，愛買今人潮也回復平時假日水準，白天來客數與上周相當。跟先生一起上超市採買的李太太說，「這些日子大家都辛苦防疫，今天解封日實在是很開心，我們白天去百貨逛街，現在要多買些菜，晚上回家自己煎牛排慶祝。」

微風各館和超市逛街人潮湧現。（微風提供）

百貨方面，新光三越表示5月下旬開始人潮逐漸回流，店內餐飲也逐漸回溫，部分餐廳已有排隊人潮；近期年中慶又逢服飾換季折扣，可望帶動衣料類商品買氣。

微風各館和超市逛街人潮湧現。（微風提供）

遠百觀察今天下雨溼涼影響不少人去戶外踏青，反到改去逛百貨，目前正值遠百卡好康檔期，逛街人潮湧現，出現自農曆春節以來的逛街、購物人潮；統計5月29日至6月6日業績成長2成以上，其中以精品、家用家電和餐廳小吃成長4成以上最多，其他業種也小幅成長。

微風表示從昨天周六開始各館人潮相當熱絡，比起上周末多出3成以上，尤以各主題餐廳及超市人潮最顯著。歡慶首波解封，Beeeze Super推出精選暢銷商品及民生用品食品每日一物買1送1，像是超夯熱賣熟食德國豬腳、Antiche Tradizioni義大利麵、黑胡椒鴨胸、法國糖漬水果等好物優惠。

遠百各館和美食街超熱鬧，不輸給農曆春節。（遠百提供）

明天（8日）起至12日，微風也推出第一波振興券，期間微風會員至各館餐飲及超市結帳可領取美食抵用券，總價值540元，含餐廳/超市單筆1000可折抵100元共3張，小吃/美食街單筆120元可折抵30元共8張。

SOGO表示目前正在年中慶，台北店6月首周周末人流，對比尚未解封的5月首周周末成長15%，解封周末表現好的業種有餐飲、休閒運動、內衣，忠孝館因有首度舉辦200坪的全場開架美妝保養品特賣活動，化妝品業績表現也不錯。全台業績則微幅成長5％至8%，根據SOGO分析，疫情雖然解封，但7月中還有三倍券可期待，消費者也許會觀望，於是買氣尚未全爆衝。

遠百各館和美食街超熱鬧，不輸給農曆春節。（遠百提供）

吳先生昨帶一家人到百貨餐廳吃晚餐，他說：「之前看到一路+0，心裡還是覺得到人多的地方仍要謹慎些，不敢出來吃飯。昨天是連續56天都沒有本土病例，覺得正式解封像是掛保證，被蓋了『防疫新生活』的章，終於可以安心好好過生活了。」

陳時中參觀台北101觀景台參觀風阻尼求時，碰巧發生芮氏規模4.8地震，他觀察風阻尼器，笑稱可能眼花，覺得球有晃動。（台北101提供）

台北101即日起推動防疫旅遊，今首邀衞福部部長陳時中登觀景台，當解封首日第一位嘉賓，陳時中提到自己有有懼高症，但他覺得嘉義太平雲梯海拔1000多公尺，台北101大樓460公尺，認為只要手摸得到東西就比較不害怕。

陳時中台北101 Skyline460體驗，鳥瞰台北市。（台北101提供）

解封後，觀景台營業時間逐步恢復，13日起從早上11時營業至21時，調為早上10時至21時，等於營業時間提早1小時，並從現有限制300人入場，調為放寛每小時進場人數；即日起至9月30日每天早上11時至15時也推出優惠，成人憑身分證觀景台票價優惠150元，可帶2位12歲以下兒童免費入場。