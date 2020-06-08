韓素希因為在韓劇《夫婦的世界》中飾演小三外型太亮眼而爆紅，許多女生除了研究他的妝容外，也很好奇他一頭又染又燙的頭髮到底如何維持柔軟的髮質和光澤感？快來看看韓素希分享他的護髮秘訣吧！

許多人以為女星都會到專業沙龍處理頭髮，使用專櫃產品，沒想到韓素希最新發佈一組照片中充滿光澤感的秀髮和絕美髮色，都是使用高CP值的開架髮品完成！第一組照片中，韓素希以充滿朝氣的形象展示巴黎萊雅染髮霜「#6.30焦糖金棕色」，這款染髮霜含有護髮成分，而且是弱酸性，還添加滋養護髮膜，所以染後依然可以維持光澤柔軟的髮質。

韓素希髮色為巴黎萊雅優媚霜三重護髮霜雙管染髮霜「#6.30焦糖金棕色」。（圖／翻攝自網路）

第二組照片中韓素希以充滿女人味又高雅的氣質展現了「#5淺棕」的自然感棕色系，這款顏色也是許多台灣女生的愛用色，自然的淺棕色無論是素顏或帶妝都能襯托氣色，無論是什麼膚色染都不出錯。第三組照片韓素希使用「#5.15巧克力棕」，以高質感的霧冷棕色展現致命的吸引力。韓素希另外使用巴黎萊雅金緻護髮精油棕色版增加頭髮的光澤感，吹整前後塗抹於髮尾便可防止秀髮因吹整染燙而變得毛躁，重點是這款髮油也是開架髮品，就算長頭髮大量使用也不心疼！

韓素希髮色為巴黎萊雅染髮霜「#5淺棕」。（圖／翻攝自網路）

韓素希髮色為「#5.15巧克力」，若想增加光澤感可塗抹金緻護髮精油棕色版。（圖／翻攝自網路）

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