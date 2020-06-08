大陸女星Angelababy（楊穎）和「第一小生」黃曉明結婚邁入5年，育有一子小海綿，雖然婚後多次傳出婚變，兩人卻依舊用行動破除謠言，近日剛好Baby的綜藝節目《奔跑吧》第8季開播，她特別分享媽媽坐在電視機前支持的照片，意外曝光上海豪宅的內部裝潢，落地窗外竟是東方明珠塔，超狂景觀令粉絲們看了全傻眼。

照片中，可見到楊媽媽邊泡腳邊看女兒的節目，而巨型的客廳旁擁有大面積落地窗，一眼就能看到正對東方明珠的外灘美景，就有眼尖網友指出，這棟豪宅是是上海頂級酒店寓所─四季匯，位於21世紀中心大廈頂端42層到55層，不只東方明珠，就連黃浦江風景都可以盡收眼底，豪宅面積700多平方公尺，在寸土寸金的上海市價約1億多人民幣，超過台幣4億。

Angelababy（楊穎）意外曝光的上海豪宅。（圖／摘自微博@Angelababy）

Angelababy（楊穎）意外曝光的上海豪宅。（圖／摘自微博@中国最佳设计酒店）

據悉，黃曉明和Angelababy目前至少擁有四間套房！分別是香港西半山天匯、香港貝沙灣、上海浦東四季匯、上海浦西華僑城蘇河灣頂樓複式，價格則分別為1.2億、4千萬、1.5億及2億人民幣，儼然是富貴夫妻檔。