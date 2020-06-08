有的人聽起來就不好惹，比如：獅子、天蠍；有的人看起來溫柔，實際上也很能隱忍，比如：金牛、摩羯；然而還有一種人，看起來溫柔，實際上根本惹不起！

▍1.白羊女

白羊女總給人熱情陽光、開朗大方的感覺，像向日葵一樣的女孩，每當看到她們，心裡的陰霾都能消散大半，總覺得這樣的女孩子雖然不是柔情似水的溫柔，但也讓人覺得平易近人，讓人覺得很好相處。

但是，千萬不要因此覺得她們脾氣很好，不會發火，也千萬不要因此給她們掛上老好人的標籤，更不要不怕死去欺負她們，否則下場很嚴重，後果很悲慘。她們脾氣一上來更是擋都擋不住，面對不公的待遇，她們是絕對不能忍的，分分鐘變身給你看。

▍2.水瓶女

水瓶女看起來很溫柔，很好說話，對很多事情也不太計較，似乎你說什麼她都會同意的樣子，即使遇到意見不同也比較尊重你的意見。

但是，千萬不要因此就不尊重她的意見，她一向表現得很隨和、什麼都無所謂的樣子，那是因為那些事情並沒有觸及她的底線，對於觸及底線或者她比較在意的方面，水瓶其實很固執，而且很難說服她。水瓶女在藝術方面頗有造詣也是因為這個原因，有自己的堅持、堅韌，敢於堅持自己的獨特，不從眾。如果你沒有意識到這一點而經常把她當「軟柿子」來看的話，那麼你這輩子都不可能走進她心裡。

▍3.雙魚女

雙魚女看起來很溫柔，沒什麼太多心眼，很容易相信身邊的人。不懂得拒絕，總怕傷害別人的，在感情中，也是全力付出的那一個......這些都讓雙魚看起來有些軟弱，感覺很好欺負。其實，雙魚女只是對信任的人百依百順，只是對愛的人完全相信，在她看來：只要和你在一起，哪怕跳下萬丈深淵也不可怕，只要你一直牽著她的手，她就無所畏懼。

看似溫柔，很似很好欺負的雙魚，其實也不是任人欺負的，一旦她不愛你，一旦她發現你不值得她如此，曾經的愛就會全部變成恨，曾經有多愛你，以後就會多恨你。你膽敢讓她撕心裂肺，她就敢與你鬥爭到底，哪怕玉石俱焚也在所不惜。

▍4.天秤女

天秤女一向給人優雅大方、溫柔得體的感覺，似乎再糟糕的場面她都能應付得當。在朋友面前，天秤女的脾氣也很好，對誰都和和氣氣，讓人很願意親近。但是總有些人，你越是脾氣好他就越想欺負你，你越是溫和好脾氣，他就越是覺得你好欺負。如果你也是這樣想天秤女的，那麼你就大錯特錯了，她絕對是你惹不起的那型。

天秤女之所以表現得如此優秀，完全是因為她情商智商都很高，非常會趨利避害，很多情況她內心很清楚就是不願多說而已。如果有人不長眼欺負到她頭上，那麼以天秤女的智慧，只怕挖坑給你跳，你還會鼓掌叫好。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

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