大陸女團「火箭少女101」聚集了11名年輕俏麗的成員，包含孟美岐、吳宣儀、楊超越、段奧娟、Yamy、賴美雲、張紫寧、Sunnee、李紫婷、傅菁、徐夢潔，是演藝圈中人氣居高不下的組合之一。近日，團體官方微博特別曝光一組「火箭少女粉色夢幻大片」，比前一波的閨蜜婚紗照更性感。

照片中，她們身穿粉白色系套裝趴在夢幻柔軟的床邊，滿滿的少女氣息彷彿11個墜入人間的仙子，其中以第一名入選團體的大陸籍成員孟美岐罕見穿上純白色平口洋裝，秀出白嫩的香肩，很有少女俏皮又不失成熟的感覺。同為人氣成員的吳宣儀則選擇夢幻蓬蓬裙，完美凸顯甜美嫵媚的個人氣質。

「火箭少女粉色夢幻大片」比前一波的閨蜜婚紗照更性感。（圖／摘自微博@火箭少女101官博）

從張紫寧的透視薄紗裙到Sunnee帥氣的西裝，可看出造型師超認真，完美挑選適合每一位火箭少女的專屬服裝，一系列美照也吸引粉絲們留言狂讚：「孟美岐終於穿裙子了」、「大家都太漂亮了吧」、「11位仙女甜到我了」等。

「火箭少女粉色夢幻大片」比前一波的閨蜜婚紗照更性感。（圖／摘自微博@火箭少女101官博）

「火箭少女粉色夢幻大片」比前一波的閨蜜婚紗照更性感。（圖／摘自微博@火箭少女101官博）