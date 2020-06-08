富含蛋白質、維生素E和膳食纖維的杏仁位居世界十大超級食物首位，小小一顆杏仁果實同時也擁有卓越的美膚成分，L'OCCITANE以此獨一無二的特色為靈感，選用源自普羅旺斯瓦倫索高原，以永續栽培法孕育的杏仁，打造從頭到腳無微不至的杏仁美體系列產品！

杏仁富含蛋白質、維生素E和膳食纖維，除了補給一般人體所需營養外，也能使肌膚滋養舒適、緊緻柔滑。小巧杏仁果實不僅是是超級食物NO.1，也有著豐沛卓越的美膚成分，美體專家L’OCCITANE孕育自普羅旺斯瓦倫索高原的杏仁，打造杏仁系列，用超級食物養出緊緻美肌，使肌膚更平滑、緊緻、柔嫩！2020年，L'OCCITANE更首度推出杏仁系列洗髮乳和潤髮乳，使杏仁系列更加完臻，從沐浴開始，由髮絲至身體每吋肌膚，給予最營養的杏仁養分，猶如攝取了超級食物般，維持最佳的健康狀態，伴隨著杏仁清新香氣，於沐浴時光享受寵愛自己的專屬時刻，在這段愜意的MeTime時光，感受全然放鬆療癒。

杏樹是普羅旺斯大地最早開花的樹種，在每年雪季過後的2月時刻，綻放出白色美麗花朵，宣告初春來臨。杏樹曾是普羅旺斯美麗風景之一，但因20世紀後逐漸被更有經濟價值的植物取代，使得美麗杏樹林不再復見。L’OCCITANE為延續普羅旺斯美麗地景，與法國政府展開合作積極推動杏樹復育計劃，實踐L’OCCITANE堅守的品牌承諾與信念，保護當地生物多樣性，自2002年起已成功栽種超過15,000株杏樹。關心生態保育議題的L’OCCITANE不僅致力復育杏樹，更與種植者Jean-Pierre Jaubert維持超過18年的永續合作，使用以有機耕種法的永續栽培方式，孕育出具有可追溯性的高品質杏仁果實，確保品質來源安全且不對環境與生物多樣性造成傷害，並完整使用杏仁果實，有效率地使用杏仁每部分：研磨為微細粉末的杏仁殼帶來去角質功效，果實冷壓萃取出杏仁油、杏仁蛋白、杏仁奶等多重緊緻美膚成分。

杏仁系列新品「杏仁洗髮乳」和「杏仁潤髮乳」，蘊含來自普羅旺斯杏仁油及佛手柑精華油，為秀髮提供猶如超級食物般的健康營養成分。（圖／品牌提供）

小小一顆的杏仁果實卻擁有卓越的美膚成分，L'OCCITANE以此獨一無二的特色為靈感，選用源自普羅旺斯，以永續栽培法孕育的杏仁，為肌膚補充每日所需的滋養成分，打造從頭到腳無微不至的杏仁系列產品，用NO.1超級食物餵養出健康髮絲及肌膚，在淡雅杏香中感受從頭到腳的全然舒緩療癒，享受愉悅的保養過程，使身、心、靈回復完美平衡狀態後，肌膚也自然散發健康光澤，享受美好愉悅Me Time時，也支持了生態保育發展，讓大地更加美好！

▍活動

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★獎品內容 ｜ L’OCCITANE小禮物*1

★公佈時間 ｜ 2020/6/18

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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