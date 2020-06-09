韓國人氣女團 BLACKPINK 中的泰籍成員Lisa（리사）以精緻臉蛋和甜美笑容走紅，更被封為「人間芭比」，近期竟出現一位同樣來自泰國的國民初戀，她擁有濃眉大眼配上深邃五官，與Lisa相似度超高，原來是因為與男神馬力歐慕瑞(Mario Maurer)拍新電影而爆紅。

這位22歲女星名叫沛派琳丹拉帕彭(Ploypailin Tangprapaporn)，她在電影《見鬼的戀愛季節》（Low Season）中飾演女主角走紅，因長得像Lisa讓她意外提高話題度，白皙細嫩的皮膚，果真是初戀系女星，而不走性感路線的她，表示自己很熱愛攝影和旅行，完全是個文青女神。

目前Ploy IG的追蹤人數已超過35萬，多才多藝的她更開設個人YouTube頻道「Pigkaploy」，不定時更新逗趣的vlog影片圈粉，粉絲們看了紛紛直呼「真的超像Lisa」、「超級可愛」、「笑起來太美了喔」。