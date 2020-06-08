面對炎炎夏日到來，享受陽光的同時也要避免紫外線帶來斑點、暗沈、乾燥等危機，ORBIS極緻抗陽防曬露協助美肌解封、光老化解散！

極緻抗陽防曬露防曬係數高達SPF50+ PA++++，抵禦強大紫外線傷害，頂標17%氧化鋅偏物理性防曬，有效隔絕紫外線讓肌膚不受傷害，水狀質地透明無色不泛白，推開清爽薄透好延展，連容易忽略的耳後、脖子後側、關節處也能仔細防護到，還有3種保濕成分，足量塗抹、補擦也不會感受到乾燥。

除了防曬要擦好擦滿之外，也要避免長時間曝曬於陽光下的肌膚，有水分流失而產身乾燥的狀況，ORBIS米潤美源素柚子風味，富含萃取自糙米胚芽的高濃度DF-神經醯胺，能夠改善肌膚水分流失狀態，將水分潤澤緊緊鎖住不易蒸散流失，保有水分的角質層能整齊排列，紫外線無法從乾燥間隙間趁虛而入，由內到外保護肌膚不受紫外線侵害，此鎖水防禦的功效甚至榮獲了日本政府的有效認證與多項美妝大賞的肯定！

ORBIS米潤美源素柚子風味。（圖／品牌提供）

最後也別忘了透過指尖甲彩搭配夏日涼感穿搭，展現夏日印象感，ORBIS釉色光甲彩推出的三款限定新色：向日葵、花菖蒲、浪花， 略帶有透明感的時尚發色，隨意混搭灰色系、裸色系、亮片都能一拍即合！

ORBIS釉色光甲彩推出的三款限定新色。（圖／品牌提供）

ORBIS官方也於六月舉辦了符合夏日主題的抽獎活動，訂單滿額且包含指定黃色系商品，有機會抽中IPHONE 11、3M空氣清淨機、LE Creuset鑄鐵鍋、Air pods pro等大獎，豐富好禮讓你在家躲太陽也不煩悶，或許iPhone幸運得主就是你！

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看盛夏美麗對策！並留言告訴小編你愛文中哪樣ORBIS產品～

★獎品內容 ｜ ORBIS小禮物*1

★公佈時間 ｜ 2020/6/18

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

※延伸閱讀：

※加入中時電子報Fashion粉絲團拿好禮：