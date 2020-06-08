盛夏來襲，珠寶，無疑是夏日裝束的點睛之筆。在手腕上、脖頸間和指間配戴上簡約設計的珠寶飾品，不僅視覺上清涼舒適，更讓人賞心悅目。丹麥皇室精品GEORG JENSEN喬治傑生，精選Fusion、MERCY、OFFSPRING多款珠寶系列作品，以簡約雋永的風格設計，滿足夏日服裝的需求搭配，在炎炎夏日，盡現個人風格魅力。

Fusion系列以鏤空結構搭配簡約幾何線條打造出開放式珠寶,透過貴金屬白金、黃金、玫瑰 金與鑽石的組合,延伸出多款耳環、手鐲、墜鍊等系列珠寶。輕盈的結構完美圍繞於指間與腕間,疊戴混搭打造的個人風采;鏤空的金屬波浪線條揉合鑲鑽或鋪鑲設計的鎖骨鍊點綴,展露出迷人的美頸線條,無疑是最完美的夏日珠寶百搭之選。

喬治傑生夏季珠寶精選FUSION、MERCY、OFFSPRING輕裝上飾（圖／品牌提供）

MERCY系列強調自然的流動曲線,以圓弧缺口及蜿蜒線條的流線設計,打造出一系列手鐲、戒指、鍊墜、耳環及頸圈。甫上市的黃金系列邊緣鑲嵌璀璨明亮的鑽石,簡約優雅的款式,為夏日穿搭帶來清新飄逸的感受。

喬治傑生夏季珠寶精選FUSION、MERCY、OFFSPRING輕裝上飾（圖／品牌提供）

OFFSPRING系列靈感設計源自於身體的自然形態和曲線,可謂夏季穿搭配飾首選,完美展露身形的優雅姿態,最新作品以純銀、玫瑰金與黃金材質為主,能映襯出白皙明亮膚色,設計上多採用兩個橢圓環相扣的設計大環環繞著小環,宛如長短兩鍊交疊,展露性感迷人的鎖骨曲線;黃金垂掛耳鉤造型耳環與精細純銀耳環,不僅能修飾臉型,更能為整體造型增添靈動感的無限魅力。

喬治傑生夏季珠寶精選FUSION、MERCY、OFFSPRING輕裝上飾（圖／品牌提供）