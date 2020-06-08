以電視劇《山茶花開時》入圍電視部門女子最優秀演技賞的伯爵亞太區品牌大使孔曉振,5日以一襲西裝式洋裝搭配伯爵 Extremely Piaget 高級珠寶作品,風光出席頒獎盛典。

PIAGET Extremely Piaget 作品為襯托女性之美,集結了伯爵於高級珠寶創作上的迷人特點,包含火光璀璨的欖尖形切割、盡顯奢華與精湛工藝的宮廷式雕刻等技法於作品之中,不僅令配戴者步步生輝,並在今晚的典禮上令孔曉振展現極致非凡女性的迷人丰采。

孔曉振入圍百想藝術大賞！配戴 Extremely Piaget 展現非凡女性之美（圖／品牌提供）
孔曉振入圍百想藝術大賞！配戴 Extremely Piaget 展現非凡女性之美（圖／品牌提供）

PIAGET Extremely Piaget系列18K玫瑰金鑽石項鍊

18K玫瑰金、536顆圓形明亮式切割美鑽，總重約9.42cts、宮廷式雕刻裝飾。

孔曉振入圍百想藝術大賞！配戴 Extremely Piaget 展現非凡女性之美（圖／品牌提供）
孔曉振入圍百想藝術大賞！配戴 Extremely Piaget 展現非凡女性之美（圖／品牌提供）

PIAGET Extremely Piaget系列18K玫瑰金鑽石戒指

18K玫瑰金、52顆圓形明亮式切割美鑽，總重約0.55cts、宮廷式雕刻裝飾。

孔曉振入圍百想藝術大賞！配戴 Extremely Piaget 展現非凡女性之美（圖／品牌提供）
孔曉振入圍百想藝術大賞！配戴 Extremely Piaget 展現非凡女性之美（圖／品牌提供）

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