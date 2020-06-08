以電視劇《山茶花開時》入圍電視部門女子最優秀演技賞的伯爵亞太區品牌大使孔曉振,5日以一襲西裝式洋裝搭配伯爵 Extremely Piaget 高級珠寶作品,風光出席頒獎盛典。

PIAGET Extremely Piaget 作品為襯托女性之美,集結了伯爵於高級珠寶創作上的迷人特點,包含火光璀璨的欖尖形切割、盡顯奢華與精湛工藝的宮廷式雕刻等技法於作品之中,不僅令配戴者步步生輝,並在今晚的典禮上令孔曉振展現極致非凡女性的迷人丰采。

孔曉振入圍百想藝術大賞！配戴 Extremely Piaget 展現非凡女性之美（圖／品牌提供）

PIAGET Extremely Piaget系列18K玫瑰金鑽石項鍊

18K玫瑰金、536顆圓形明亮式切割美鑽，總重約9.42cts、宮廷式雕刻裝飾。

孔曉振入圍百想藝術大賞！配戴 Extremely Piaget 展現非凡女性之美（圖／品牌提供）

PIAGET Extremely Piaget系列18K玫瑰金鑽石戒指

18K玫瑰金、52顆圓形明亮式切割美鑽，總重約0.55cts、宮廷式雕刻裝飾。