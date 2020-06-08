南韓當紅女團TWICE近期帶著迷你9輯回歸歌壇，其中主打歌《MORE & MORE》MV已突破7000多萬點閱率，足見人氣女團的驚人魅力，昨日TWICE就在官方IG加碼曝光子瑜與多賢的自拍照，並俏皮寫下：「今天的舞台也要記得觀賞哦！」不料子瑜竟身穿領口超低的打歌服，瞬間引起熱議。

子瑜身穿紅黑配色印花裝，手臂驚喜有著透視感黑色薄紗布料，讓她的皮膚被襯托得更白皙，全臉更只刷上淺色眉毛和淡淡口紅，看起來超減齡，不過胸前邪惡深溝實在太搶戲，讓粉絲們看了直呼：「子瑜要小心」、「子瑜長大了」、「實在是太美」等。

TWICE這次的宣傳服以夏季應景的波西米亞風為主題，團員們各個都穿上彩度超高的印花服裝，看起來活潑又超亮眼，為了宣傳，公司也依序發出團員們的單人自拍或兩人合體照來吸粉，其中子瑜與多賢在合照中對著鏡頭燦笑，卻被眼尖粉絲發現子瑜的「領口好低」，胸前的黑影意外掀起一陣討論。

在 Instagram 查看這則貼文 TWICE（@twicetagram）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 7 日 下午 10:43 張貼