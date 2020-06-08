日前在《妖怪人間》中挑大樑擔綱男主角的石知田，在戲中飾演人類與妖怪的混血二代，加上斯文的外表和台大高材生的背景，與哈利波特的「麻瓜」角色有異曲同工之妙。

石知田在《妖怪人間》中首度挑戰奇幻劇的演戲方式，「恥度」大幅提升，在鏡頭前整個大解放，展演Ball Watch腕表。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／LOEWE)

「我是《哈利波特》的鐵粉沒錯。」石知田笑說，「但我希望把自己界定為星際戰警MIB，這樣更帥！」

《妖怪人間》是台灣少數挑戰奇幻體材的電視劇，除了運用大量的後製特效外，演員必須在乾淨的綠幕前表演，而且經常是獨角戲，剛開始石知田非常不習慣，在鏡頭前表演喜怒哀樂等表情，感覺就像是個傻子一般，演著演著就會「尷尬癌」上身。

石知田在《妖怪人間》中挑大樑擔綱男主角，挑戰演技受好評，穿戴Ball Watch腕表入鏡。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／LOEWE)

「拍後製特效的戲很需要豐富的想像力，是自己和自己對戲，如果不用特效很蠢，但放上後製特效後效果就很棒！」石知田說，剛開始會尷尬，但演多了就習慣了。

除了挑戰演技外，石知田拍《妖怪人間》最大的收穫是與連俞涵、黃騰浩、陳以文等工作夥伴成為無話不談的好朋友，尤其是黃騰浩，兩人在戲中是「特殊住民協調處」的成員，因彼此理念不同，經常有爭執口角，但私下兩人卻是CP感超高的一對寶，兩人都愛動漫，有聊不完的Men’s Talk，彼此還會以「田田」、「黃寶貝」等暱稱來稱呼對方，親密的程度讓旁人雞皮疙瘩掉滿地。

石知田受邀進棚拍攝波爾表（BALL WATCH）時尚專題，以LOEWE春夏男裝搭配Engineer Hydrocarbon Aero GMT II和Engineer Hydrocarbon Submarine Warfare兩款潛水表，水手裝的裝扮與潛水表十分相襯，石知田鏡頭前整個大解放，展現青春活力的一面。

波爾表Engineer Hydrocarbon AeroGMT II黑紅雙色表圈，9萬9800元。（Ball Watch提供）

波爾表Engineer Hydrocarbon AeroGMT II黑色和咖啡色雙色表圈，9萬9800元。（Ball Watch提供）

波爾表Engineer Hydrocarbon Submarine Warfare腕表，鈦金屬表殼，藍色表盤與藍色PVD塗層不鏽鋼表圈，7萬9800元。（Ball Watch提供）