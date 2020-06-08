日前在《妖怪人間》中挑大樑擔綱男主角的石知田，在戲中飾演人類與妖怪的混血二代，加上斯文的外表和台大高材生的背景，與哈利波特的「麻瓜」角色有異曲同工之妙。

石知田在《妖怪人間》中首度挑戰奇幻劇的演戲方式，「恥度」大幅提升，在鏡頭前整個大解放，展演Ball Watch腕表。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／LOEWE)
石知田在《妖怪人間》中首度挑戰奇幻劇的演戲方式，「恥度」大幅提升，在鏡頭前整個大解放，展演Ball Watch腕表。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／LOEWE)

「我是《哈利波特》的鐵粉沒錯。」石知田笑說，「但我希望把自己界定為星際戰警MIB，這樣更帥！」

《妖怪人間》是台灣少數挑戰奇幻體材的電視劇，除了運用大量的後製特效外，演員必須在乾淨的綠幕前表演，而且經常是獨角戲，剛開始石知田非常不習慣，在鏡頭前表演喜怒哀樂等表情，感覺就像是個傻子一般，演著演著就會「尷尬癌」上身。

石知田在《妖怪人間》中挑大樑擔綱男主角，挑戰演技受好評，穿戴Ball Watch腕表入鏡。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／LOEWE)
石知田在《妖怪人間》中挑大樑擔綱男主角，挑戰演技受好評，穿戴Ball Watch腕表入鏡。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／LOEWE)

「拍後製特效的戲很需要豐富的想像力，是自己和自己對戲，如果不用特效很蠢，但放上後製特效後效果就很棒！」石知田說，剛開始會尷尬，但演多了就習慣了。

除了挑戰演技外，石知田拍《妖怪人間》最大的收穫是與連俞涵、黃騰浩、陳以文等工作夥伴成為無話不談的好朋友，尤其是黃騰浩，兩人在戲中是「特殊住民協調處」的成員，因彼此理念不同，經常有爭執口角，但私下兩人卻是CP感超高的一對寶，兩人都愛動漫，有聊不完的Men’s Talk，彼此還會以「田田」、「黃寶貝」等暱稱來稱呼對方，親密的程度讓旁人雞皮疙瘩掉滿地。

石知田受邀進棚拍攝波爾表（BALL WATCH）時尚專題，以LOEWE春夏男裝搭配Engineer Hydrocarbon Aero GMT II和Engineer Hydrocarbon Submarine Warfare兩款潛水表，水手裝的裝扮與潛水表十分相襯，石知田鏡頭前整個大解放，展現青春活力的一面。

波爾表Engineer Hydrocarbon AeroGMT II黑紅雙色表圈，9萬9800元。（Ball Watch提供）
波爾表Engineer Hydrocarbon AeroGMT II黑紅雙色表圈，9萬9800元。（Ball Watch提供）

波爾表Engineer Hydrocarbon AeroGMT II黑色和咖啡色雙色表圈，9萬9800元。（Ball Watch提供）
波爾表Engineer Hydrocarbon AeroGMT II黑色和咖啡色雙色表圈，9萬9800元。（Ball Watch提供）

波爾表Engineer Hydrocarbon Submarine Warfare腕表，鈦金屬表殼，藍色表盤與藍色PVD塗層不鏽鋼表圈，7萬9800元。（Ball Watch提供）
波爾表Engineer Hydrocarbon Submarine Warfare腕表，鈦金屬表殼，藍色表盤與藍色PVD塗層不鏽鋼表圈，7萬9800元。（Ball Watch提供）

波爾表Engineer III Bronze Marvelight腕表，青銅表殼搭綠色表盤，機芯有SpringLock抗震保護系統，7萬9800元。（Ball Watch提供）
波爾表Engineer III Bronze Marvelight腕表，青銅表殼搭綠色表盤，機芯有SpringLock抗震保護系統，7萬9800元。（Ball Watch提供）

#石知田 #哈利波特 #妖怪人間 #後製特效 #兩人