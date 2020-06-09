馮提莫因嬌小可愛的外型而受歡迎，官方公布身高為150公分，長年保持在40公斤，但他自曝學生時期其實曾經胖到62公斤，到底他是如何瘦下來的？來看看他分享的「超狠減肥法」吧！
當初為了從62公斤瘦下來，初期也嘗試了激烈極端的方法，就是完全不吃白飯等主食，可能連續好幾天只吃柚子，或者只吃健康餐、代餐，靠著控制熱量瘦下來，這種方法雖然瘦得快，但很難長期維持，當初分享時也讓網友們直呼「這方法太狠了」！
後來馮提莫的體重基本上都維持在40公斤左右，他曾在個人社群帳號分享一周快速減肥方法，大原則就是「管住嘴、邁開腿」，三餐控制加上每天適量運動，馮提莫分享自己通常執行一周就會看得出效果，體重會掉、體態也會變得纖細。以下是三餐內容和運動方式：
早餐：全麥麵包、雞蛋白兩份
午餐：水煮白肉、蔬菜
晚餐：白粥、小鹹菜
運動：20分鐘的運動，包含減肥操、仰臥起坐、空中腳踏車
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