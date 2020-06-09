30歲法美混血超模卡蜜兒羅爾（Camille Rowe）又來耍辣了！形象性感健康的她曾在2016年登上成人雜誌《花花公子》（Playboy）封面，更是內衣大牌「維多莉亞的祕密」（Victoria's Secret）的御用女模，近日她在IG上公開傳授9大「對抗壓力的妙招」，以拉筋及下腰等高難度動作秀長腿。

照片中，卡蜜兒先是單腳抬高，讓雙腿呈現90度直角來拉筋，接著則越打越開，訓練柔軟度，到了第三步驟則變為俏皮的嘟嘴，就連臉頰部位的肌肉也不忘訓練，只見她在過程中依序變換動作，最後甚至以弓式將雙手抓住雙腿，讓蜜桃臀曲線曝光，她透過瑜珈成功讓身體全身上下的肌群都運動到，想跟超模一起輕鬆變美其實不難！

30歲法美混血超模卡蜜兒羅爾（Camille Rowe在IG上示範火辣瑜珈秀長腿。（圖／IG@fingermonkey）
30歲法美混血超模卡蜜兒羅爾（Camille Rowe在IG上示範火辣瑜珈秀長腿。（圖／[email protected]

30歲法美混血超模卡蜜兒羅爾（Camille Rowe在IG上示範火辣瑜珈秀長腿。（圖／IG@fingermonkey）
30歲法美混血超模卡蜜兒羅爾（Camille Rowe在IG上示範火辣瑜珈秀長腿。（圖／[email protected]

卡蜜兒天生淺淺的藍綠色眼睛，配上一頭金棕色直髮，堪稱金髮尤物，多個精品大牌包含Dior、Louis Vuitton、Chloé Tommy及Hilfiger都與她合作多次，更曾登上法國版《Elle》、《Vogue》、《Marie Claire》等時尚雜誌封面。

（圖／FB@Camille Rowe）
（圖／[email protected] Rowe）

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