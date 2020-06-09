日本高人氣家居服品牌「gelato pique」旗下的法式可麗餅專賣店gelato pique café，每次舉辦快閃聯名活動總是能引起不少網美、消費者的關注，締造一波波排隊熱潮。

隨著炎炎夏日的到來，特於今年6月宣布快閃進駐台北忠孝SOGO百貨，即日起至8月31日打造限時Pop-Up Store，並推出獨家限定美味「珍珠芋泥鮮奶油可麗餅」、天然健康飲品「洋梨綠色果昔」，以及台灣人氣NO.1的蜷尾家聯名「芋泥牛奶霜淇淋」，勢必將成為東區散步美食甜點的最佳首選，今夏一起來享受最清涼消暑的法式午茶甜點組合，品嚐每一刻都是幸福的甜蜜滋味。

SOGO限定「珍珠芋泥鮮奶油可麗餅」。（圖／邱映慈攝影）

現場除了原本的常賣口味外，這次快閃推出的SOGO獨家限定新口味「珍珠芋泥鮮奶油可麗餅」，使用近期人氣爆棚的新鮮芋泥與黑糖珍珠，搭配甜而不膩的手工鮮奶油，最後再撒上些許杏仁片點綴來增加風味，每一口都能品嚐到絲滑綿密中帶有細微顆粒的新鮮芋泥，以及充滿咀嚼口感的Ｑ彈黑糖珍珠，充滿層次的細膩口感，令人回味無窮的絕妙新滋味，挑起少女們的時尚味蕾！

SOGO限定珍珠芋泥鮮奶油可麗餅、洋梨綠色果昔，洋梨綠色果昔主要是蘋果和梨子的果香，沒有明顯蔬菜味。（圖／邱映慈攝影）

一直以來最在乎顧客能吃的美味、健康又安心的gelato pique café，這次SOGO快閃也特別為Smoothie天然果昔系列新添生力軍「洋梨綠色果昔」，選用含有豐富維他命且具有高抗氧化力的菠菜、西洋梨、蘋果，製作過程中不添加任何人工香料及砂糖，讓大人、小孩都能安心享用最健康、無負擔的天然養生飲品，在防疫期間享受甜點同時增強抵抗力，輕鬆讓自己由內而外都美麗！

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