171cm李函沒穿內衣出門！直露乳緣刺青 00:032020/06/09 時尚 蕭雅文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李函身材高挑、風格強烈，逐漸站穩時尚圈。（圖／[email protected]） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣知名時尚模特兒李函，五官立體、風格歐美率性，高挑身材堪稱天生衣架子，近日PO出一張私下穿搭的照片，讓網友直呼：「太辣了！」 照片中，李函綁起頭髮、戴著墨鏡，身穿黑色的及膝洋裝，正面斜肩設計秀出鎖骨，側面更火辣，挖空直腰大露乳緣刺青，性感又很有個性的打扮回頭率超高！ 李函穿著大挖空的黑色洋裝，辣露乳緣刺青。（圖／[email protected]） 李函對穿搭很有想法，不喜歡受到框架侷限，加上本身的模特兒工作時常可以接觸新事物，喜歡個性、歐美派穿搭的朋友們，不妨可以從李函的IG找到新靈感喔！ 在 Instagram 查看這則貼文 Kiwi Lee 李函（@kiwileehan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 17 日 上午 6:31 張貼 在 Instagram 查看這則貼文 Kiwi Lee 李函（@kiwileehan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 19 日 上午 3:27 張貼 在 Instagram 查看這則貼文 Kiwi Lee 李函（@kiwileehan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 10 日 下午 4:47 張貼 171cm九頭身李函高衩泳衣 下半身白到發光 蘿莉塔下面好癢！塞藥到私處醫驚：太嚴重 #李函 #穿搭 #刺青 #美胸 #歐美 #時尚 #高挑 #長腿 #正妹 #個性 #辣模 也許您會感興趣 推薦閱讀 謝金燕又PO露點照 坐下直露根部長腿 00:232020/05/23 星光 171cm九頭身李函高衩泳衣 下半身白到發光 18:212020/05/24 星光 林海兒170cm北一女正妹撞臉IU 公開學霸讀書秘訣 14:542020/05/28 星光 泱泱「超巨車頭燈」是假的？被抓包修圖背景變形 00:212020/05/29 星光 178cm正妹闆娘甜曬「火車便當」露該邊刺青 00:022020/05/25 星光 李千那上衣太短 雙手一舉裡面看光 11:092020/05/25 星光 時尚熱門新聞 174cm台大醫學正妹外套裡沒穿衣！M字腿曬飽滿雙峰 - 星光 - 時尚 一周正妹精選》最美牙醫路邊曬兇器！180cm正妹不科學神級長腿超逆天 - 星光 - 時尚 23歲女星短裙直逼臀下！上衣只扣一顆「完整美胸全都露」 - 星光 - 時尚 171cm李函沒穿內衣出門！直露乳緣刺青 - 星光 - 時尚 松岡李那深V上衣彈烏克麗麗！上帝視角「美胸全看光」 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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