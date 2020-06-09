台灣知名時尚模特兒李函，五官立體、風格歐美率性，高挑身材堪稱天生衣架子，近日PO出一張私下穿搭的照片，讓網友直呼：「太辣了！」

照片中，李函綁起頭髮、戴著墨鏡，身穿黑色的及膝洋裝，正面斜肩設計秀出鎖骨，側面更火辣，挖空直腰大露乳緣刺青，性感又很有個性的打扮回頭率超高！

李函穿著大挖空的黑色洋裝，辣露乳緣刺青。（圖／IG@kiwileehan）
李函穿著大挖空的黑色洋裝，辣露乳緣刺青。（圖／[email protected]

李函對穿搭很有想法，不喜歡受到框架侷限，加上本身的模特兒工作時常可以接觸新事物，喜歡個性、歐美派穿搭的朋友們，不妨可以從李函的IG找到新靈感喔！

171cm九頭身李函高衩泳衣 下半身白到發光

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