台灣知名時尚模特兒李函，五官立體、風格歐美率性，高挑身材堪稱天生衣架子，近日PO出一張私下穿搭的照片，讓網友直呼：「太辣了！」

照片中，李函綁起頭髮、戴著墨鏡，身穿黑色的及膝洋裝，正面斜肩設計秀出鎖骨，側面更火辣，挖空直腰大露乳緣刺青，性感又很有個性的打扮回頭率超高！

李函對穿搭很有想法，不喜歡受到框架侷限，加上本身的模特兒工作時常可以接觸新事物，喜歡個性、歐美派穿搭的朋友們，不妨可以從李函的IG找到新靈感喔！

在 Instagram 查看這則貼文 Kiwi Lee 李函（@kiwileehan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 17 日 上午 6:31 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Kiwi Lee 李函（@kiwileehan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 19 日 上午 3:27 張貼