以下四個星座的男人分手後不會真的跟前女友切得很乾淨，甚至有吃回頭草的可能性！

▍第四名：白羊座

白羊分手後，不會主動聯繫前女友，但如果無意間遇到前女友，白羊會有回憶當初的感覺，這對他們來說是種致命的誘惑。

▍第三名：雙魚座

分手後的雙魚還有點迷糊，他們依然懷念那段夢，依然會聯繫前女友，去噓寒問暖，也可能會一起重溫過去，吃回頭草也是在所難免。

▍第二名：射手座

射手座分手後還會傻傻的去約對方出來玩，有時感覺好像兩人根本就沒有分手，所以時間久了，他們也慢慢分不清楚這段感情結束了沒。

▍第一名：天蠍座

天蠍分手後會覺得很不甘心，為了證明自己在對方心理還有地位，天蠍也會主動去聯繫前女友出來約會，兩個人關係會變得十分曖昧。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢解析」（ID：yqxs021），經星座愛情運勢解析授權轉載】

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