全球受到新冠肺炎疫情影響，不少國家紛紛下令封國、封城，確保疫情不再擴大，而原本行程滿檔的英國皇室成員也被迫待在家中。已在溫莎城堡（Windsor Castle）中隔離三個月的英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II），近日透過IG與大家分享隔離生活，帥氣的騎馬英姿嚇壞不少網友。

自疫情爆發以來，英國皇室成員便配合政府的政策進行居家隔離，原本行程滿檔的威廉王子與凱特王妃，則是轉為「線上」與世界各國的醫療團隊及相關人事互動，讓大家感受到他們的溫暖。英國女王則是在疫情爆發後移居郊區的溫莎城堡隔離人群，並在城堡中發表演說穩定民眾的不安。

在 Instagram 查看這則貼文 Duke and Duchess of Cambridge（@kensingtonroyal）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 21 日 下午 2:31 張貼

而鮮少公開私下生活的女王，近日竟難得在IG上分享「隔離生活」，只見94歲的她騎著駿馬悠哉得在城堡中漫步，露出燦爛笑容看起來身體十分硬朗，令網友們大吃一驚紛紛留言「我的天哪！94歲竟然能這樣騎馬」、「女王請繼續保持這種健康」引發熱烈討論。

在 Instagram 查看這則貼文 The Royal Family（@theroyalfamily）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 31 日 下午 2:30 張貼

不過，英國女王熱愛騎馬已不是新聞，自小便熟稔馬術的她，不僅喜愛賽馬更十分重視馬兒的健康，甚至有傳言指出女王希望能將這份興趣傳承，因此皇室成員只要學會走路便得開始學習騎馬，而這項消息雖未得到證實，卻也受到不少人的支持。

在 Instagram 查看這則貼文 The Royal Family（@theroyalfamily）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 28 日 上午 6:28 張貼