37歲的夏如芝帶球嫁和小7歲的張捷，目前孕期來到23周（約5個月），體型一樣纖細，連賴琳恩都忍不住說：「根本是少女啊！！」

夏如芝雙喜臨門，除了和張捷登記結婚，肚子裡還有5個月大的胎兒，最近她透過社群平台曬出全身照，只見她身穿長版的連身裙，營造下衣失蹤的視覺效果，一雙筆直的筷子腿線條優美，幾乎找不到一絲水腫，轉側身時也很難發現孕肚，不科學的體態讓網友直呼：「吼唷 孕婦還那麼美」、「不合理的身材欸」、「完全看不出來有肚肚」、「芝芝好美，看不出來23週了」。