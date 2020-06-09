有韓國奧斯卡獎之稱的第56屆百想藝術大賞上周五 (6/5) 登場，表揚了在韓國電影與戲劇圈有卓越成就的藝人與影視工作人員們；其中，身為FENDI品牌好友的韓國藝人金多美(Dami KIM)搶先穿搭FENDI預計八月上市的早秋新裝亮麗登台接受表揚，勇奪最佳新女演員獎(Best New Actress)。

金多美憑藉在Netflix 系列影集 「梨泰院class」(“Itaewon Class”) 中的精湛演出獲獎，除了令人驚豔的演技表現獲得關注外，金多美的時尚品味也備受矚目，不久前金多美也搶先穿搭FENDI California Sky系列登上韓國時尚雜誌封面，這次更提前穿搭FENDI 早秋20 設計洋裝，舉手投足間皆展現盎然仙氣，亦彰顯品牌巧奪天工的精巧工藝與優雅絕美的設計細節，一針一線皆可見設計工匠的不凡用心。

百想藝術大賞 金多美奪最佳新演員獎！仙氣穿搭FENDI早秋新裝（圖／品牌提供）

FENDI California Sky 系列為品牌設計總監Silvia Venturini Fendi 與洛杉磯視覺藝術家 Joshua Vides 繼去年七月合作打造倫敦 Harrods 百貨的 FENDI CAFFE 及 Peekaboo Bar 期間限定店之後，再度獨家攜手合作，為 Silvia Venturini Fendi 設計的早秋20系列，打造美國加州充滿活力又自由奔放的風情。

在 Instagram 查看這則貼文 KIM DA MI（@d_a___m_i）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 23 日 下午 7:45 張貼

California Sky 系列以獨特黑白兩色麥克筆繪畫風格而享譽全球，成為當代藝術領域最受注目人物之一的 Joshua Vides，揮灑其卡通般的創作筆觸與招牌麥克筆筆觸，延續其著名的黑白兩色設計風格，繪製多款散發出都會及度假風格的車縫線和滾邊，創作出令人眼花繚亂的精美圖案與迷人的 3D 立體錯覺效果。