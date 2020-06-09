上市建商順天建設（5525）今（9）日舉行股東常會，公布去年合併營收17.5億元，EPS為1.66元，股東常會通過盈餘分配案，每股配發1.3元現金股利（含0.5元股息與0.8元股票）。順天指出，今年公司認列的項目以餘屋銷售為主，包括「順天硯山行」、「順天環匯」、「順天夏朵」；另外，「順天經貿廣場」商辦大樓也持續提供穩定的租金收入。

順天董事長柯興樹表示，公司去年營收雖然衰退，但受惠房地產景氣持續回升，去年推出的3大新案，截至目前為止都已接近百分之百完銷，今年順天將再推出5個新案，包括「順天豐華」、南屯區永春段案、西屯區福星段案、太平區愛評段案、太平區鑫光段案，預計總銷約百億元。

其中，「順天豐華」為大型社區都更案，預計今年六月底正式推出，目前預約已突破200戶，預期到開案銷售可衝破50%，下半年則著重在南屯永春段的別墅案，以及主攻換屋客層的大樓案，總銷60億元；除此之外，順天建設還有4個基地正在儲備中，預計2021年推案。

展望今年房市，柯興樹表示，隨著土地原物料成本不斷攀升，且施工的人力成本也持續增加，預估全台房市將逐漸脫離谷底，同時都會區商辦需求及工業區土地需求，也將隨著台商回流加速日益增加。

此外，柯興樹表示，都市更新條例修法通過後，相關政策使得建商及老屋所有人參與意願增強，順天建設也在都市更新這塊部署10餘年，未來仍會持續參與推動。