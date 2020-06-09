南韓25歲女星秀智(裴秀智/수지)，出道10年人氣始終居高不下，近日接下新戲《Start Up 新創公司》讓粉絲又驚又喜，還受邀登上時尚雜誌《VOGUE KOREA》的6月號封面，成為第二位雜誌大滿貫女星，前衛的穿搭也成功吸引大家的注意。

被封為「國民初戀」的秀智，不僅會唱、會跳，演技更是一流，自去年約滿離開JYP娛樂後便轉向專精演戲的「Management SOOP」，成為孔劉、孔曉振等大咖明星的小師妹，之後陸續推出《白頭山》、《VAGABOND》等作品，亮眼的表現讓她成為一線女演員。

在 Instagram 查看這則貼文 숮이 💄💅👡👠🎀👙🌂👗🌂🎀💋💌（@skuukzky）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 4 日 上午 2:48 張貼

日前，她再次登上韓國《VOGUE》雜誌，成為繼BLACKPINK Jennie後第二位登上韓國六本女性時尚雜誌封面的女星，照片中她穿著DIOR新一季服飾展現不同的女性魅力，其中一套造型中她將襯衫長裙扣子全開，內搭短褲秀出白皙長腿十分吸睛，也讓粉絲更期待她接下來的表現。

在 Instagram 查看這則貼文 Rhi Sueweeties（@rhi_sueweeties）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 20 日 上午 4:51 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Bae Suzy（@suzysoojisuzy）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 20 日 下午 5:33 張貼