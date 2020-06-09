一年一度的端午節佳節要來了，你已經訂購好粽子了嗎？KLOOK貼心推出端午禮盒宅配到府服務，不怕端午節只能看著別人的粽子流口水！

KLOOK平台獨家販售「台北福華飯店端午禮盒」，包含珍珠坊的廣式福粽禮盒、江南春的湖州粽禮盒、及彩虹座的冰心Q粽禮盒，送禮大方，買回家和家人分享也很滿足，只有在KLOOK平台和台北福華飯店能預訂外送。

江南湖州粽禮盒。（圖／品牌提供）

另外還能在KLOOK上訂購「上海鄉村餐廳端午禮盒」的雪蓮傳香粽禮盒與鄉村綜合粽禮，或是遵循傳統做法的「呷七碗粽子禮盒」，頂級南北部粽組、及端午加菜組，讓你在端午人團圓時能吃到滿滿的美味佳餚。

呷七碗台灣北粽。（圖／品牌提供）

珍珠坊的廣式福粽禮盒中道地的廣東巨無霸肉粽，以開陽、臘腸炒香糯米，滋味豐富、口感偏向黏稠軟爛的南部粽，內含日本北海道干貝、大連鮮鮑等高等食材，充滿濃濃鮮味；蓮子與栗子蓬鬆甘甜、鹹蛋黃畫龍點睛，加入以秘製醬汁滷出色澤誘人的東坡肉、杏鮑菇增添嚼勁，重量級獻禮，美味百分百！另外還有「紅藜燕麥養生粽」，為紅藜量身打造端午粽，以紅藜燕麥減輕食用負擔，多種菇類搭配的內餡兼顧了多元口感與清新風味，是注重健康的顧客首選商品，軟黏的口感，多一點彈牙，甜甜鹹鹹，令人驚喜萬分。

江南春的湖州粽禮盒中有「虎掌八鮮粽」內含各式海陸珍味，充滿膠質卻不油膩。主廚特製滷汁以紅燒方式將五花肉浸滷至軟嫩，搭配虎掌、嚴選豬五花、特選栗子仁、油雞腿肉、香菇、開陽、花膠、干貝。特選食材調配出黃金比例讓食材各有千秋、展現多層次的順口風味，滿足饕客們的味蕾。這禮盒中一樣也有養生的選擇，「五穀養生粽」外皮為五穀雜糧，融入黑糯米、蕎麥、薏仁、小米和銀杏等優質配料，降低糯米份量，減少吃粽子對身體的負擔，咀嚼起來更是口齒留香小巧輕盈、無負擔，讓您享受舌尖上翻騰出的新滋味！

若想要清涼、清爽的選擇，就一定不能錯過彩虹座的冰心Q粽禮盒，冰涼Q感的台北福華招牌冰粽，搭配沖繩黑糖、精選焙茶，加入酸甜洛神、清香芒果等水果等食材搭配，清爽微甜，是端午節最佳的甜品選擇。

冰心Q粽禮盒。（圖／品牌提供）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看超美味的端午禮盒！並留言告訴小編你最想要哪一個禮盒～

★獎品內容 ｜ 抽出4名粉絲，每人可獲得彩虹座冰心Q粽禮盒或珍珠坊廣式福粽禮盒*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/6/18

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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