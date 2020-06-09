創立於1853年的丹寧龍頭＜LEVI'S®＞與BEAMS再次聯名膠囊系列第二彈「LEVI'S® × BEAMS Collection」於6月12日發售！去年以「THE INSIDE OUT COLLECTION」為主題的系列，顧名思義將原本丹寧內裡布反轉到外，也就是外露出被稱為 selvedge 赤耳的紅色收邊縫線。並將通稱“BIG E”的＜LEVI'S®＞紅標籤反向車縫等。可說是世界首度，前所未有的實驗性系列。

此次的第二彈系列，同樣向＜LEVI'S®＞經典致敬，並將長年的名作做出大膽的拼接設計。牛仔外套是使用工人做為非正式制服經常愛用的工作服起源款式『Type I』與有著可調整式腰部設計及銅鈕扣等現代款式的『Type III』，將兩者以中線各半縫製而成。

丹寧龍頭LEVI'S與BEAMS再次聯名膠囊系列！雙色LOGO大膽拼接（圖／品牌提供）

丹寧龍頭LEVI'S與BEAMS再次聯名膠囊系列！雙色LOGO大膽拼接（圖／品牌提供）

牛仔褲則採用1937年樣式501(R)與代表90年代的1993年501(R)縫製成一件的設計。以單線縫紉機所繡出的拱形刺繡後口袋、腰部扣帶等皆是經典細節。此外，也推出以雙品牌代表色LOGO各半呈現的T恤。不僅左右款式不同，漂洗布料也同時使用左右不同的丹寧材質，隨著著用時間，能享受到在色澤上從未體驗過的變化。