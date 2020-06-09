2017年ANNA SUI於夏日美白保養中推出藍夢金雀系列，突破市場想像的保養方法、和ANNA SUI獨樹一格的精緻奢華包裝，立刻吸引眾多美妝控爭相購入，社群媒體也被鐵粉們洗版一波！

其中最受注目的就是藍夢金雀魔法修護粉，不僅是首創於夜間卸妝保養後使用的美白保養蜜粉，也是繼超級經典明星「薔薇魔法蜜粉」後，每個ANNA SUI鐵粉皆會定期補貨的默默熱銷品項。

藍夢金雀系列除了擁有孔雀羽裳加上羽狀寶石裝飾等絕美設計，更是細節保養控的心機保養必備品。每晚睡前保養後撲上藍夢金雀魔法修護粉，透過維他命C衍生物，預防黑色物沉澱，多加這一道，皮膚每天越睡越白，也避免頭髮因為擦了保養品而黏在臉上。

藍夢金雀系列包裝設計精緻又美麗，藍夢金雀魔法修護粉、藍夢金雀亮白極奢嫩手乳更是許多美妝控的愛用品。（圖／品牌提供）

藍夢金雀亮白極奢嫩手乳，除了給予雙手高浸透保濕潤膚功效外，同樣添加維他命C衍生物，為嫩白細緻雙手超前部署，能預防斑點及雀斑爬上雙手。藍夢金雀睫毛密密精華液，獨特的保養微膠囊，能緩慢釋放甘草根萃取、積雪草萃取、苦參根萃取等滋養修護精華至睫毛根部，促進睫毛濃密Q彈，於眨眼間展現如孔雀開屏般的完美扇形。藍夢金雀護唇筆，便利的旋轉唇筆式設計，添加具優異滲透力的乳木果油及橄欖果油，加強唇部滋潤修護，並填補乾燥唇紋，打造飽滿美唇。

粉紅翎雀限量保養禮盒中有粉紅翎雀限量版珍珠嫩白晚安粉和珍珠亮白嫩手乳。（圖／邱映慈攝影）

為了慶祝藍夢金雀系列上市三週年，ANNA SUI於今年六月限量推出粉紅翎雀限量保養禮盒，集結粉紅翎雀限量版珍珠嫩白晚安粉和珍珠亮白嫩手乳，包裝於超浪漫的夢幻粉紅羽毛與花朵的限量禮盒中，全台限量150組，絕對是讓安娜粉怦然心動的必搶品項，趕快一起掉入這股粉紅浪漫風潮裡吧！

▍活動

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★獎品內容 ｜ ANNA SUI小禮物*1

★公佈時間 ｜ 2020/6/18

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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