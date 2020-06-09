2017年ANNA SUI於夏日美白保養中推出藍夢金雀系列，突破市場想像的保養方法、和ANNA SUI獨樹一格的精緻奢華包裝，立刻吸引眾多美妝控爭相購入，社群媒體也被鐵粉們洗版一波！
其中最受注目的就是藍夢金雀魔法修護粉，不僅是首創於夜間卸妝保養後使用的美白保養蜜粉，也是繼超級經典明星「薔薇魔法蜜粉」後，每個ANNA SUI鐵粉皆會定期補貨的默默熱銷品項。
藍夢金雀系列除了擁有孔雀羽裳加上羽狀寶石裝飾等絕美設計，更是細節保養控的心機保養必備品。每晚睡前保養後撲上藍夢金雀魔法修護粉，透過維他命C衍生物，預防黑色物沉澱，多加這一道，皮膚每天越睡越白，也避免頭髮因為擦了保養品而黏在臉上。
藍夢金雀亮白極奢嫩手乳，除了給予雙手高浸透保濕潤膚功效外，同樣添加維他命C衍生物，為嫩白細緻雙手超前部署，能預防斑點及雀斑爬上雙手。藍夢金雀睫毛密密精華液，獨特的保養微膠囊，能緩慢釋放甘草根萃取、積雪草萃取、苦參根萃取等滋養修護精華至睫毛根部，促進睫毛濃密Q彈，於眨眼間展現如孔雀開屏般的完美扇形。藍夢金雀護唇筆，便利的旋轉唇筆式設計，添加具優異滲透力的乳木果油及橄欖果油，加強唇部滋潤修護，並填補乾燥唇紋，打造飽滿美唇。
為了慶祝藍夢金雀系列上市三週年，ANNA SUI於今年六月限量推出粉紅翎雀限量保養禮盒，集結粉紅翎雀限量版珍珠嫩白晚安粉和珍珠亮白嫩手乳，包裝於超浪漫的夢幻粉紅羽毛與花朵的限量禮盒中，全台限量150組，絕對是讓安娜粉怦然心動的必搶品項，趕快一起掉入這股粉紅浪漫風潮裡吧！
▍活動
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★獎品內容 ｜ ANNA SUI小禮物*1
★公佈時間 ｜ 2020/6/18
★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。
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