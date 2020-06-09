劉詩詩去年4月當了新手媽媽，如今寶貝兒子已經滿周歲，近期已開始復出，不僅接拍《親愛的自己》、《流金歲月》等新戲，身為帶貨女王的她代言機會更是接不完，繼OMEGA、OLAY亞太區代言人之後，如今又接下Qeelin高級珠寶的代言人，人們都說「生子後」運氣會更好，果然有道理。

新手媽媽劉詩詩產後復出，正式擔任Qeelin珠寶代言人。（ Qeelin提供）

高級珠寶Qeelin近日宣佈劉詩詩為品牌代言人，隨及釋出最新出 爐的Qeelin廣告形象照和#powerfuLyou廣告短片，劉詩詩以一襲黑色禮服搭配紅唇妝，詮釋Qeelin珠寶經典葫蘆Wulu系列耳環，風格典雅大方，看來劉詩詩產後不僅迅速恢復身材，而且當了媽媽後更添東方女人的韻味。

劉詩詩早在4月時榮登《KINFOLK》雜誌封面時，就佩戴Qeelin珠寶入鏡，在兩岸三地廣受好評，Qeelin創辦人暨創意總監Dennis Chan就對劉詩詩讚譽有加，「劉詩詩是我非常欣賞的優秀演員，她不僅散發著東方之美的外在魅力，也保持著新時代女性的摩登個性——獨立自信、內心充實，展現優雅溫婉氣質的同時，又擁有現代女性力量，正如Qeelin一直以來呈現的中華傳統文化之美及品牌精神。」

Qeelin經典Wulu系列白金鑲鑽雙層耳環，28萬9500元。（ Qeelin提供）

Qeelin經典Wulu系列白金鑲鑽戒指，7萬4500元。（ Qeelin提供）