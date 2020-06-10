MAKE UP FOR EVER推出全新AQUA 24H防水系列，而且台灣是全球首賣！本系列眼線膠筆、眼影筆擁有驚人持久度，防水、抗暈、抗搓揉，夏天想要眼妝美一整天絕對必備！

本系列包含10色AQUA 24H防水眼線膠筆、14色AQUA 24H防水眼影筆，多款色號可組合為多款漸層眼妝，質地滑順不卡卡，經極地專業測試，證實擁有長達24小時防水抗暈持妝度，不論是悶熱汗流滿面、從事水中活動、眼睛流眼油或淚水都沒在怕，讓你的眼妝全天完美在線！

AQUA 24H防水眼影筆單擦顏色很飽和，也可以用指腹或刷具暈染出漸層。（圖／邱映慈攝影）

專業彩妝師分享只需使用2至3色眼影筆即可完成美麗的漸層眼妝，直接用眼影筆畫上眼皮，再用刷具或手指暈染開，完全乾燥後用水淋、用手搓都完美不掉色，不需擔心眼影積線、暈染。想要眼神更深邃，只要加上黑色或棕色的眼線膠筆，就能完成夏季持久不暈的眼妝！

步驟一：使用AQUA 24H防水眼影筆#16做眼皮打底色。（圖／邱映慈攝影）

步驟二：使用AQUA 24H防水眼影筆#7做為眼折色。（圖／邱映慈攝影）

步驟三：使用AQUA 24H防水眼影筆#14打亮眼皮中央，即可完成美麗的漸層眼妝，而且防水抗暈超持久！（圖／邱映慈攝影）

想讓眼神更深邃，可用眼線膠筆畫上深色眼線。（圖／邱映慈攝影）

AQUA系列除了展現在質地與成分的創新，2020更全新改版外包裝，一改以往類似鉛筆的削型外觀，換旋轉式設計替代，如此一來更方便攜帶及上妝，只要輕轉就可以推出筆芯， 也不擔心會有「斷頭」的尷尬場面！而且AQUA 24H防水系列經眼科醫師認證，質地不會刺激眼部，就算眼睛敏感、或配戴隱形眼鏡都適用，讓美妝控們用得更安心！

AQUA 24H防水系列眼影筆經水淋過，再用指腹搓揉，也完全不暈染。（圖／邱映慈攝影）

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