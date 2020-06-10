神似南韓「國民初戀」秀智的吳若玄，擁有174cm高挑身材和台大醫學系學歷，在學期間就頗出名，近日她拍攝一組寫真，高顏值和好身材再度辣翻網友。

照片中，吳若玄化著清淡妝容，留著黑色微捲長髮，身穿白色無袖背心，胸前鈕扣沒扣好，給人無限的遐想，短版設計辣露緊實腹肌，下半身只穿一條黑色性感小褲，細線纏繞柳腰超性感，她回應網友：「馬甲線是天生的，不要再問我怎麼運動了！」

雖然身材已經很好了，吳若玄還是被健身房推銷員盯上，還直言不諱地說：「是女生都應該要變美，妳不想要變好身材嗎？」這句話讓她相當惱怒，但考慮對方可能已經站一個下午，便委婉拒絕：「對，雖然我身材不夠好，但我不想也沒興趣喔」高EQ的態度引起網友讚聲，紛紛回應：「他到底是在想什麼？正常看到你的人應該都不會覺得你身材不好什麼的啊！」、「兩種情況，1.他很白目 2.他藉機撩妳與妳聊天」。