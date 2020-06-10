默契不僅僅能讓不認識的人很快相識，也能讓認識的人很快相知；讓朋友更知心，讓愛人更深愛。以下總結了一些比較默契的星座，有的是因為默契太好而成為好朋友，有的是因此相愛並且感情穩定的情侶，那麼到底哪些星座更默契，快來看看吧！

▍1.金牛座VS金牛座

默契指數：★★★★★

金牛男生做事穩妥、內急外不急，讓人感覺很靠譜、踏實、穩重。而且金牛性格溫和、帶人親和、性格沉穩很好相處。而金牛女生，為人自然親和、心地善良，內心對愛情和生活都存有美好的期許，是個十足的樂天派。這樣的兩個人無論從哪一方面看都是十足和諧的，而且兩個同是金牛座的人，總免不了有相似的地方或者有比較容易的溝通方式，於是兩人默契不言而喻。

▍2.天秤座VS水瓶座

默契指數：★★★★★

就兩者星座而言，天秤和水瓶都是都具有人文精神，關心人際交往，兩者很容易處在一種和諧的狀態。而且天秤總能給予水瓶想要的空間和自由；水瓶對天秤的猶豫、 敏感也給予理解。在很多事情上他們也有很多相似的看法，很是默契，就連你想瘋起來的時候我也跟著來。因此一旦戀愛或者結婚，雙方都會保持和諧、愉快的生活狀態，即使有矛盾也能相互理解，冷靜對待。因此，感情很容易穩定。

▍3.摩羯座VS處女座

默契指數：★★★★☆

處女和摩羯都是最為實際與腳踏實地的星象之一，這兩個星座有很多相似之處。處女座對日常的組織和管理很擅長，而摩羯則具備長遠目光以及戰略。一旦能讓他們卸下了心房並且獲得他們的承諾，摩羯將會是一個高度熱情並且專注的愛人。處女雖然也可能是一個非常熱情又不失理智，並且忠誠的愛人，雖然這是有點沉悶的一對，但二者的愛情會是細水長流，持久性的感情。

▍4.白羊座VS獅子座

默契指數：★★★★☆

白羊和獅子同是火象星座，因此存在很多相像的地方。首先，兩者都是非常熱情的，無論是對待愛情、事業和朋友都是這樣。其次，兩個人在看待很多問題都有一致的看法。縱然兩者都是脾氣不是很好的星座，有的人可能被白羊的暴脾氣嚇走，但是獅子不怕呀，你暴脾氣我更暴脾氣。不過，不要覺得這樣兩人在一起太可怕了，事實上他們在一起更容易溝通、理解。如果所有的事都順利的話，他們應該可以一直保持他們的感情，甚至不斷地刷新他們對於彼此的愛與尊重。

▍5.摩羯座VS獅子座

默契指數：★★★★☆

摩羯座和獅子座，是力量上很相配的。兩人也都是很有事業心的。但是，從默契上，有很多人認為，這樣的兩個誰都不服誰的星座在一起怎麼合適，但是如果摩羯是男生，獅子是女生就好辦了。這樣兩人的結合可能一開始是讓人震驚的，就如周杰倫和昆凌，但事後了解之後大家也覺得是合適的。

事實上他們也是有很多相似的地方 的：無論獅子座還是摩羯座的人，都不會對流言蜚語過多解釋，也都是內心有自己堅持的人。而且，摩羯的低調穩重和獅子座的熱情活力也是互補的，兩人在一起後，獅子會變得穩重、不再衝動；摩羯也會變得活潑起來。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢解析」（ID：yqxs021），經星座愛情運勢解析授權轉載】

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