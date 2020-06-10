只要有在看韓劇的人，應該都十分喜歡韓劇中女主角們的「偽素顏」妝容，不僅薄透、自然，清新的氣質更能迷倒一票人。但很多的女星臉上即使沒有任何妝，依然散發出致命的女人味。近日，韓國票選網站DCINSIDE便發起了「素顏也美的女星」投票活動，沒想到知名女星IU及宋慧喬等人，都只有在這些名次。

現在的韓國演藝圈越來越講求「親民」這件事，甚至不少女星都在綜藝節目《我獨自生活》中大方素顏吸引更多粉絲喜愛。而進入榜單中的女星依序是EXID 前成員 Hani（TOP 10）、 Apink 成員鄭恩地（TOP 9）、朴秀真（TOP 8）、新慜娥（TOP 7位）、gu9udan成員金世正（TOP 6位）。

TOP 5- IU

IU經常在IG上公開素顏照，透亮的膚況與甜美的臉蛋，受到不少女性羨慕。

在 Instagram 查看這則貼文 이지금（@dlwlrma）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 28 日 上午 4:14 張貼

TOP 4-宋慧喬

從10幾歲便以出眾外表吸引大批粉絲喜愛的宋慧喬，即使出道多年依然保持在最佳狀態，也是她人氣始終不退的原因之一。

在 Instagram 查看這則貼文 Hyekyo Song（@kyo1122）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 13 日 下午 11:38 張貼

TOP 3-李沇熹

以清新氣質屢備受觀眾喜愛的李沇熹，於6/2宣布與圈外人結婚，婚後也將繼續活躍演藝圈。

在 Instagram 查看這則貼文 Yeonhee.lee（@yeonhee.luv）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 20 日 上午 8:50 張貼

TOP 2- Red Velvet成員Irene

擁有精緻五官、甜美的笑容的Irene，被整形外科一致推選為「整型最佳範本」，之前更曾直接在節目中洗掉妝容大方素顏，驚人的美貌再度引發討論。

在 Instagram 查看這則貼文 IRENE（@renebaebae）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 28 日 上午 4:18 張貼

TOP 1-秀智

擁有「國民初戀」封號的秀智，無論是女團時期還是轉型成為演員，都以清新的形象成為不少人心目中的女神。她也曾多次在節目中大方素顏，卻看起來與上妝時沒有太大差別，難怪能成為不化妝也美的女星。