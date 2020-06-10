新光三越近2年積極拜訪各地名廚，開發新品牌，邀來今年3月甫獲「亞洲50最佳餐廳」排名26名的台中名店「JL Studio」主廚林恬耀（Chef Jimmy Lim）首度領軍北上主理新南洋料理「Chope Chope Eatery」，進駐台北信義新天地A4，即日起試營運，12日開幕。

新光三越台北信義新天地A4「Chope Chope Eatery」，浮誇（小）沙爹，雞、豬、牛綜合750元。（新光三越提供）

林恬耀受到新加坡街頭隨處可見的kopitiam（音似台語「咖啡店」）啟發，希望顧客也能感受身處kopitiam的輕鬆自在的氛圍，店名也用新加坡式英語「Chope」，趣味吆喝顧客來「占位」。

店內必吃的亮點有出自娘惹菜系的開胃前菜「金杯粿」，以英國紳士高帽形狀的酥脆薄餅，可以自己加料像包潤餅；源自印尼沙爹的「浮誇（小）沙爹」，雖名小沙爹，但尺寸浮誇，佐以特製花生沙爹醬，是主打菜色；星馬國民飲料「美祿恐龍」則變身為固態的甜點。

新光三越台北信義新天地A4「Chope Chope Eatery」，美祿恐龍360元。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地引進超過30家頂級餐廳，中、港、西、日、韓、泰、南洋等異國料理都有，無法出國去玩，用味蕾就能環遊世界。目前引進的知名台灣品牌，包含早期的春水堂、欣葉台菜，到近年的微熱山丘、橘色涮涮屋等，近2年進駐的名廚品牌則有牛排教父鄧有癸師傅的TC Top Cap Steakhouse by Danny、MUCHOYAKI；台北米其林一星主廚林明健的WILDWOOD。