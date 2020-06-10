上櫃營建坤悦開發（5206）10日上午舉行股東常會，公布去年營收22.15億元，年增52.22%，EPS為2.53元，會中決議發放股利1.25元。

坤悦開發董事長陳世坤表示，去年受到中美貿易大戰影響，金融市場不確定性日增，所幸公司採取讓利策略，加上金融機構維持低利率，帶動公司推案價穩量增，而今年公司完工個案則有大雅區四德段「爾雅」、太平區學億段「迎新墅」，分別於109年4月、6月認列營收。

展望房地產趨勢，陳世坤表示，受到新冠肺炎影響，消費者雖對經濟前景感到悲觀，但坤悦也致力做到慎選土地、經營適合客群、健全公司財務、售後服務、提升品牌競爭力。

坤悦已在上半年於東區旱平段推出「坤月高飛」、「坤月好時光」、「坤月雅樂」，目前公開銷售中，下半年推案也集中在大台中地區，包括：南屯區新富案段案、東勢區新盛段案以及南區案，今年預售案總銷金額預估達68.1億元。

坤悦開發今日股東會討論配發盈餘，有股東提出異議，建議加發每股0.25元現金股利，總配發股利為1.25元（含0.75元股息與0.5元股票），經股東會表決修正通過。