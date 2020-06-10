台灣男星張立昂與女星宋芸樺近日出席領銜主演的全新偶像劇《浪漫輸給你》首映記者會，兩人超有默契的選穿上BOSS春夏與早秋系列服裝時髦相襯。

宋芸樺穿上一襲BOSS春夏系列條紋連身洋裝，俐落的直條紋搭配寬版腰帶點綴拉長身線比例，而白、海軍藍與亮橘色調與飄逸真絲裙擺，則是綻放出屬於夏日的優雅氣質。

《浪漫輸給你》張立昂、宋芸樺放閃無極限！首映同穿BOSS時尚好默契（圖／品牌提供）

在劇中飾演霸道總裁的男主角張立昂，選擇合身帥氣的BOSS早秋系列墨藍色西裝，內搭海洋風藍綠色迷彩印花襯衫，時髦隱藏在細節裡，與宋芸樺的夏日情懷低調呼應。

《浪漫輸給你》張立昂、宋芸樺放閃無極限！首映同穿BOSS時尚好默契（圖／品牌提供）