來自韓國的餅乾鞋始祖EXCELSIOR，以加硫鞋獨有的經典輪胎壓紋鞋底側邊為識別，好穿好搭又不易撞的設計迅速在韓國與台灣竄紅，讓台灣市場特別賦予了「餅乾鞋」這樣有趣且貼切的暱稱！

今年2020年夏天的全新鞋款，從經典到復古進而演化成未來，全新釋出Metalic金銀絲科技面料搭配魔鬼氈鞋型，完美呈現復古與未來感，簡單卻能讓整體亮麗出色； 再來是Workman系列新配色重磅登場，率性鞋型搭配下午茶色系，巧妙調配可愛與個性比例，是潮人們指名必備的穿搭單品；壓軸登場Platform系列，全新鞋面帆布少了餅乾楦頭讓腳型更細長，自帶增高4cm讓整體感少了稚氣多了成熟氣息，不只經典更注重細節。EXCELSIOR餅乾鞋在今年夏季打出了道道閃電，不斷在經典鞋型上注入新意，運用豐富色彩及多樣材質來創造話題，就是要讓大家不論什麼穿搭風格都能輕鬆穿出時髦感。

因應當代的新懷舊潮流，汲取過去精華並融合現代美學，以Metallic金屬科技風潮重返舞台，品牌首次大膽選用前衛新材質金銀絲，注入魔鬼氈鞋型，激盪出新的火花，展現強大氣場的宇宙未來感。在穿搭上，金銀絲面料能展現質感又不像亮片那麼刺眼，又比絲絨年輕活潑，在穿搭上更能展現質感，強大整體氣場，共有太空銀與太空金兩色供選擇，不論是搭配俏麗短裙或是優雅長裙，甚至基本款牛仔褲，都能直接讓你在人群中脫穎而出。

近期大受歡迎的潮流工裝強勢來襲，穿搭重點除了Oversize、工裝背心和氣球寬褲之外，一雙兼具經典與個性的帆布鞋更是不可或缺。餅乾鞋Workman系列大受好評第二波，以經典輪胎壓紋鞋底側邊延申至鞋頭沙漠紋理，除了經典鞋型歷久彌新之外，重點是還很好穿，特別搭載Q彈的加厚鞋墊，配色上更別出心裁，運用麂皮加帆布異材質同色系拼接，並採用份量十足又挺拔的19.5高磅數帆布，讓整體更有層次感，再配上金屬六角鞋孔，工業感細節一個都沒有放過。以率性鞋型搭配下午茶色系系，巧妙調配了可愛與個性之間的比例，共有舒芙蕾重乳抹茶與栗棕色三個色系，各界潮人私下穿搭指名必備款，例如小嶼老師、歌手魏如昀、KOL透馬透等人愛用，一定要收藏。

到了夏季，要有一雙好看、好穿，又好搭的經典小白鞋或小黑鞋，是絕對不可或缺，想要先入手一雙餅乾鞋，一定要從經典款開始下手準沒錯。EXCELSIOR餅乾鞋Platform系列不只回歸經典更注重細節，為加強穿著舒適度，加大楦頭空間到腳指頭可以在裡面跳舞，並為讓腳型更細長不再延申餅乾楦頭，以一整圈的餅乾鞋底自帶增高4cm，讓下半身整體視覺更加修長，同時少了稚氣多了成熟氣息，讓穿著餅乾鞋不只有可愛，還可以舒適優雅一整天。共有經典白與經典黑兩款，經典好看又舒適百搭，是鞋櫃裡一定要有的款式。

EXCELSIOR餅乾鞋自2017年開始在台灣熱賣至今，更成為各界藝人、穿搭達人，和潮流人士指定的必備單品，能夠持續受到熱愛，品牌在這中間經歷的信念與堅持的過程，都是造就未來的關鍵，2020年也將持續開創鞋款設計上的廣闊想像，在經典的演繹過程中，持續締造新的品牌價值與態度。

▍活動

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★抽獎活動參加方式：

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★獎品內容 ｜ 抽出5名粉絲，每人可獲得EXCELSIOR限量手機支架氣囊*1

★公佈時間 ｜ 2020/6/18

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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