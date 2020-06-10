CASIO於2020年3月發布G-SHOCK首款搭載心率偵測錶款GBD-H1000，特別邀請職業籃球選手八村壘(Rui Hachimura)擔任形象大使，6月於台灣正式發表上市，隨著智慧行動裝置的熱潮蔓延，G-SHOCK自2018年推出G-SQUAD運動系列後，2020年再推全新GBD-H1000系列，宣示邁入行動裝置運動領域。

GBD-H1000為G-SHOCK專為運動訓練而打造的G-SQUAD系列，維持G-SHOCK既有的耐衝擊構造與防水200米特色，訓練模式下可透過USB快速充電，可於2.5小時內完成充電，而日常手錶功能使用，則採用便利的太陽能充電，不論日常配戴或專業訓練時，使用過程中皆無後顧之憂。

八村壘最愛！首款心率偵測 x GPS衛星定位錶款強悍耐衝擊再進化（圖／品牌提供）

為提高訓練過程中的配戴舒適感，背蓋加入樹脂墊片與多孔洞錶帶以兼具服貼與透氣，樹脂錶殼包覆金屬錶圈，除了增添整體質感外，也讓按壓操作更直覺，防滑刻紋的按鈕設計，更大幅提升操作性。高清晰與高對比的反射式MIP LCD液晶顯示，搭配全自動高亮度LED照明，夜間判讀資訊毫不費力。貼心設有通知功能與震動提醒，透過Bluetooth®連接智慧型手機接收來電、電子郵件和SNS通知，即使在運動中也不漏接重要訊息。