相較於前幾年曾一度風行的浮誇水感肌或奶油肌，現在的韓妝趨勢已趨向凸顯自然質感的底妝效果，讓人分不清是出油還是發亮的底妝效果已過時，自帶柔焦光暈的寶寶膚質才當道！
要創造出這種自然妝感，重點在於底妝薄透，膚質無瑕。薄透、無瑕，這兩點似乎有著相互牴觸的難度，要能夠同時達成，就必須要先有健康膚況。如果原本的膚質不夠健康完美，有點細紋、有點暗沉怎麼辦？使用適合膚質的妝前精華就是最佳解答！
美好妝容始於美好膚質，基於這樣的信念，露華濃在2020年夏天推出煥顏妝前精華，一款能瞬間帶出肌膚好質感，同時逐漸孕育出好膚質的「保養品＋彩妝品」，同時為肌膚帶來近程與遠程的美容效果：上底妝前使用，可以立刻為肌膚套上寶寶濾鏡，自帶柔焦光暈；含多種保養成分，長期使用可使肌膚更為明亮、緊緻。不想花太多時間化底妝的時候，於使用防曬產品後再擦上露華濃煥顏妝前精華，可以讓膚況變化於無形，看似不具妝感，卻又能夠明顯感受到肌膚呈現出更為健康迷人的狀態！
有別於一般妝前飾底彩妝，露華濃煥顏妝前精華是一款結合妝前保養和彩妝的產品，富含保濕成分，清透不油膩，透氣舒適，一塗擦抹勻後，就可以馬上看到膚況變得潤淨、滑順，瞬間轉換為寶寶美肌膜式。它不帶顏色，卻又彷彿為臉龐上了一層透明無色的底妝，感覺不到妝感，但卻又和塗上它之前有所不同！單是擦上它，就能感受到膚質的提升，同時也為接下來的粉底底妝，打好上妝基礎。當肌膚得到充分保濕時，不僅讓後續的上粉底步驟輕鬆順手，薄薄一層就能有勻潤妝效、妝效更加細緻，還可以有效避免因為膚況疲累而容易導致的不吃妝、底妝卡卡不平滑等問題，妝效更為持久、服貼，不費吹灰之力就能達到媲美專業彩妝師才能實現的完美底妝效果。有了它，人人都可以是彩妝高手，完美底妝輕鬆搞定！
▍活動
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★抽獎活動參加方式：
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★獎品內容 ｜ 抽出2名粉絲，每人可獲得露華濃小禮物*1
★公佈時間 ｜ 2020/6/18
★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。
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