很多國際超模都來自美女如雲的巴西，1995年出生的辛蒂·梅洛（Cindy Mello）就是其中之一，她天生擁有古銅色的發光皮膚、精緻五官及健美身材，加上熱情奔放的個性讓她走紅，更曾登上Victoria's Secret維密內衣目錄，是近年巴西超模中的一顆新星。

173cm的Cindy Mello擁有從大長腿、蜜桃臀到小蠻腰通通有，出眾的身材比例讓人一看就戀愛，近日，她在IG上曝光一段拍攝辣照NG影片，只見她留著一頭自然的深棕色長髮，穿上全套黑色內衣在鏡頭前撥髮放電，深邃的眼睛配上小巧嘴唇超性感，更連超狂的川字肌都見客，不料她最後NG笑場，反應自然超逗趣。

在 Instagram 查看這則貼文 CINDY MELLO（@cindymello）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 13 日 上午 10:26 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 CINDY MELLO（@cindymello）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 5 日 下午 12:01 張貼

Cindy Mello日常的穿搭風格偏美式，大膽又性感的平口上衣或是背心是她的最愛，可以自然露肩，從印花到簡約的黑白穿搭都駕馭得超好，更會單穿蕾絲內衣配牛仔熱褲上街，超完美比例堪稱行走的衣櫃。

在 Instagram 查看這則貼文 CINDY MELLO（@cindymello）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 12 日 下午 12:54 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 CINDY MELLO（@cindymello）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 5 日 上午 10:21 張貼