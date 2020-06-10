運動，已逐漸形成一股流行時尚，成為現代人生活不可或缺的一環，CASIO為搶搭運動流行風潮，首度發布具備心率偵測功能的G-SHOCK腕表，還投資研發自家專屬的G-SHOCK Move APP。天梭表（TISSOT）則鎖定潛水運動，今年發表一款專業等級的TISSOT SEASTAR 1000 Professional自動腕表，功能再升級。
CASIO即將在六月下旬登場的G-SHOCK GBD-H1000腕表，邀請職籃選手八村壘 (Rui Hachimura)擔任形象大使。該表首次搭載心率偵測功能，並首次具備USB充電和太陽能充電的「雙充」系統，另外還有GPS、防水200米、高度、氣壓、溫度和計步器等，再搭配CASIO自行研發的APP，無論是上山下海或是從事各種戶外運動皆合用。
與各項運動賽事緊密連結的天梭表 (TISSOT），繼2018年推出 Seastar 1000系列潛水表後，一直廣受玩家的喜愛，今年天梭加碼推出進階版的機械計時碼表，而是標榜是「專業等級」的潛水表，除了具備300米（1000英尺）防水功能、排氦閥功能的專利表圈鎖定系統外，還通過ISO 6425的專業認證，限量1000只。
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