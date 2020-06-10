世界紛擾不斷，人類災難病痛頻傳，更能從中體悟藝術的珍貴與偉大。寶格麗（BVLGARI）最近邀請9位藝術家以插畫詮釋九大城市 ，與BVLGARI BVLGARI城市系列腕表有了美麗的連結；宇舶表（ HUBLOT）則邀請Marc Ferrero創作8幅畫作，畫作躍上全新登場的BIG BANG e智能表的表盤。梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）也邀請韓國畫家徐英姬 (Younghee Suh)以趣味雋永的筆觸詮釋Happy Animals動物胸針，別具品味。

寶格麗BVLGARI BVLGARI城市特別版BVLGARI ROMA腕表，13萬3600元。（BVLGARI提供）

寶格麗城市系列特別版腕表邀請藝術家從羅馬、東京、杜拜、巴黎、倫敦、伊比薩、米蘭、墨西哥城和紐約等九大城市擷取靈感，創造了12幅插畫，城市的建築、風土、民情融入畫作當中，賦予城市系列腕表獨特的藝術品味與豐富的人文精神。

西班牙男模Xavier Serrano佩戴寶格麗BVLGARI BVLGARI 城市系列腕表。（照片來源／D.Atlan）

宇舶表在2018年推出Big Bang智能表，率先與當年的俄羅斯世界盃連結，可立刻獲取足球場上的賽事資訊，並可協助裁判執法讓比賽更加公正，讓球迷在實體球場和虛擬球場皆能同步體驗。今年，宇舶表推出尖端科技更升級的BIG BANG e智能腕表，邀請藝術家Marc Ferrero創作八款彩繪表盤，有黃、藍、橙、白、綠、紅、彩虹和黑等色調，表盤可每隔3個小時定期更換，也可搭配表帶和整體造型做變化。

宇舶表邀請藝術家Marc Ferrero在BIG BANG e智能表上創作八幅畫作表盤，更添藝術品味，鈦金屬款16萬1000元，黑色陶瓷款18萬元。（HUBLOT提供）

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的動物胸針向來深受珠寶藏家的喜愛，每款動物胸針表情各異、栩栩如生，猶如藝術品一般。今年梵克雅寶再度邀請韓國畫家徐英姬以彩筆詮釋Lucky Animals系列胸針，可愛的小鴨、小獅、小豬胸針融入畫作當中，有了大自然情境的陪襯，更添趣味。

梵克雅寶邀請韓國畫家徐英姬以彩筆詮釋Lucky Animals系列Duck胸針，饒富趣味，21萬4000元。（Van Cleef & Arpels提供）

徐英姬擅長以東方畫風詮釋大自然的景緻，運用手工裁剪的韓紙、布料等素描田野風光，與梵克雅寶的動物胸針所要傳遞的主題十分契合，有了藝術的加持，更能勾勒出梵克雅寶動物胸針詩意靈動的自然奇景。

徐英姬筆下的梵克雅寶小獅胸針，隨著蒲公英飄走的無辜神情，讓人忍俊不住，19萬5000元。（Van Cleef & Arpels提供）