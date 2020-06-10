法國嬌蘭首席調香師Thierry Wasser情境圖。（嬌蘭提供）

嬌蘭花草水語仲夏百香淡香水passiflora，3050元。（嬌蘭提供）

BOBBI BROWN攝影活動，消費滿6000元活動禮。（BOBBI BROWN提供）

資生堂GINZA PARLOUR STUDIO銀座珈琲快閃店入口。（資生堂提供）

SHU UEMURA植村秀玩色潮趴滿額贈，滿6000元贈刷具化妝包。（植村秀提供）

梵克雅寶王者系列異國伊蘭伊蘭，9250元。（梵克雅寶提供）

嬌蘭夏日限定，任購二款花草水語75ml，加贈迷你香氛蠟燭，任購一款75ml再加贈香氛束口袋。（嬌蘭提供）

疫情逐步解封，消費力也湧現，第一季許多美妝業者活動停擺，也逐步復甦，特別是透過快閃活動，證件照、禮物吸引消費者打卡刺激消費，業者表示，兌換禮品部分踴躍度超越過往。

嬌蘭改版及升級禮盒與紙袋包裝，從洗鍊高貴的深紫色，換裝成印有法國嬌蘭經典蜜蜂圖飾的高雅白細絲紋禮盒及提袋，凡於官網消費金額達指定門檻則可享有頂級法式禮盒包裝服務， 隨著新品花草水語系列「日光澄香淡香水」、「夏恣紅榴淡香水」上市，即日起至7月31日，凡於嬌蘭LINE官方帳號報名試香活動，留下資料後即可至專櫃體驗試香活動，體驗後可獲體驗3件禮，包含日光澄香淡香水針管裝、夏恣石榴淡香水針管裝、皇家蜂王乳雙導精華體驗禮。

凡於嬌蘭官網消費，買1支就加贈限量香氛束口袋、買2支加贈香氛蠟燭，贈完為止，業者表示，兌換好禮活動開跑首日就秒殺，消費者兌換相當踴躍，目前兌換量已達到1.5萬支，預計到月底還會有2萬支入櫃。

Farcent香水系列攜手無聊咖啡？AMBI- CAFE打造夏日雞蛋花快閃店，即日起至9月30日活動開跑，可以體驗雞蛋花系列商品，享受如夏威夷海島度假風情。

植村秀玩色潮拍活動，即日起至7月26日，從北到南於指定百貨專櫃推出巨型眼影盤拍照牆、真人尺寸刷具最潮打卡景點，只要500元預約金可抵消費，並可報名參加妝、髮、攝影活動，活動期間購物消費滿額另有其它好禮。

Bobbi Brown則推「你的型、我來照」證件照攝影活動，繳交預約金500元，可全額折抵商品，活動當日即贈基礎保養旅行組價值423元，加贈數位證件照含電子檔案、8張2吋照，活動當日購物滿6000元，即贈海軍帆布子母包價值2500元。