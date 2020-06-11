楊丞琳分享自己是一個非常熱愛保養的人，因為他非常重視肌膚的光澤感和好氣色，因為維持好膚質，所以很常擦怡麗絲爾小金管和遮黑眼圈就出門，卻被很多人以為他畫全妝！剛滿36歲的他，本人的膚況甚至比16歲少女還要細緻，甚至沒有表情紋，來看看楊丞琳分享的保養秘訣吧！

楊丞琳出席怡麗絲爾活動，分享自己平日通常只擦小金管(怡麗絲爾多效彈潤美肌乳)和黑眼圈遮瑕就出門。（圖／品牌提供）

▍1.一年到頭都很認真保養

許多明星除平日保養外，還會在工作前做急救保養，但楊丞琳表示自己一年到頭都很認真保養，就算管不住嘴會亂吃而發胖，也絕對不會對保養妥協！他說：「我的保養都沒有變過，不會因為工作多寡或者是工作的大小而改變，不太會區分不同目的的保養方式，因為保養已經變成我的習慣。」

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▍2.敷面膜前先折面膜

平日保養步驟就非常紮實，也會敷面膜來增加肌膚光澤感，在敷面膜時楊丞琳還分享了「折面膜」的小秘訣，因為他覺得市售的面膜大小應該對很多女生來說都太大片，因此在使用時把面膜技巧性的折小會更貼合臉部輪廓，敷面膜也不要敷太久，大概10至15分鐘即可，千萬不要敷到面膜開始變乾，反而失去面膜的保養效果。

楊丞琳在自己的VLOG中曾分享敷臉前折面膜的方法，可以讓面膜更服貼臉部。（圖／楊丞琳YOUTUBE截圖）

▍3.吃膠原蛋白顧皮膚和胸部

一開始楊丞琳是為了運動顧軟骨而吃膠原蛋白，結果發現固定吃膠原蛋白以後，肌膚變得更有彈性，而且減肥瘦下來也不會影響胸型，效果讓他很滿意，甚至還疾呼「有沒有廠商要找我代言」！

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▍4.養成運動習慣

現在楊丞琳固定每周會有三天做高強度運動，每次運動完都汗如雨下，他發現不但能讓體力變好、身材緊實，肌膚也因為新陳代謝提昇而變好了，所以想要美肌一定要好好運動，才能由內而外擁有好氣色！

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