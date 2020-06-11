吳昕今年已37歲，但細緻的膚質和白皙的膚色讓人非常羨慕，也很好奇他是如何保養的，他特別在初夏分享自己的美白防曬秘訣，來看看他用什麼方法養出牛奶肌吧！

吳昕分享自己在夏天都會很勤快使用美白精華，因為他是敏感肌，所以非常慎選保養品，他分享美白精華的維他命C含量一定要高，另外他非常喜歡植物性成分的保養品，用起來感覺比較溫和，不會刺激肌膚。使用美白精華也有訣竅，他會先將精華滴在手上，兩手按壓精華3至5秒，讓精華稍微溫熱後再輕柔的按壓到臉上，避免用手指擦拭會拉扯到肌膚。

在 Instagram 查看這則貼文 吴昕（@wuxin0129）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 22 日 上午 1:53 張貼

另外想要肌膚白皙，防曬絕對是很重要的一環，吳昕也分享自己今年夏天使用的防曬好物，一個是為了疫情買的防疫帽，他每天戴著防疫帽出門又戴著口罩，意外發現這個裝備非常防曬！另外他還買了防曬外套，他提醒選擇防曬外套除了要確保防曬力，還要注意透氣度，因為夏天已經夠熱了，如果防曬外套太悶根本就讓人不想穿！

吳昕分享防疫帽的另一個作用就是防曬！（圖／小紅書@吳昕）

每天白天切實防曬、夜間保養使用美白精華，也難怪吳昕可以養出令人羨慕的牛奶肌，他特別提醒所有保養品都應該要堅持每天使用，不要有一天沒一天的用，不然任何保養品都會覺得沒效果！

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