以下三個星座的婚姻需要特別用心維持，否則離婚率是12星座中最高！

▍1.射手座

射手座是出乎自己意料之外的挑剔，他對人有一定的想法，最討厭受騙的感覺，例如婚前另一半告訴他自己是怎樣的一個人或者承諾自己一些事情，可婚後卻完全不一樣或者沒有做到當初的承諾，射手座就會非常生氣。這樣會造成射手對伴侶的信任降低，而且會開始跟對方爭論，當他覺得實在無法溝通時，即使他仍深愛對方，還是覺得雙方應該徹底把問題來個了斷。射手平常不會拖泥帶水，但當他覺得自己被欺騙的時候，射手會毫不猶豫地離開對方，這時候感情可能也會破裂，離婚也會隨之而來。

▍2.雙子座

雙子座的人如果早婚的話，通常是因為他們把婚姻想的太簡單了，常常會有過度天真的狀況，而且想法簡單的他卻是婚姻中最複雜的一方，會是婚姻中常常惹出不同狀況的人，所以有時候會讓另一半頭痛，造成婚姻矛盾。而且善變的雙子會隨著時間，發現婚姻並沒有想像中那般的簡單，這時候他們就會想逃離，畢竟每天面對著各種矛盾，雙子實在是搞不定。慢慢地，隨著矛盾開始累積，無法面對的雙子座會開始夜不歸宿，久而久之，雙方都會厭煩這段感情，這時離婚機率就相當高了。

▍3.白羊座

白羊座屬於行動派，做事情非常衝動，當他結婚之後會覺得自己搞定一件事，接下來就會把所有的心力都放在事業或者人際關係的經營上，白羊座並沒有意識到自己正在冷落另一半。這時候如果另一半沒有跟他同步或者理解他的作為的話，很快婚姻就會出現大問題，而白羊這種粗心的人，是不可能發現的，他們只會沉浸自己的快樂中，甚至還覺得自己家庭事業兩得意。倘若對方不主動溝通，那彼此的矛盾只會越來越大，白羊也會開始膩掉，覺得感情越來越不像從前，最後雙方可能就會和平分手，選擇離婚。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

※延伸閱讀：

※加入中時電子報Fashion粉絲團拿好禮：