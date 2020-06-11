人人都有豪宅夢，但是房價居高不下的雙北市，卻讓這樣的夢無法實現。其實再往外圍移動，來到桃園林口區，宛如世界城一般的精華地段，擁有豪宅基因代表作的「長耀双丰双卉」就坐落在此區，北往台北都會、南通國家大門，近機場捷運A9林口站，又連結桃園國際機場與台北車站，緊鄰台北市各大繁華商圈，更與森聯摩天41、世紀長虹等知名建案為鄰，無論自住還是投資的效益都無可限量，故吸引許多台、港人士來此移居。

▲「長耀双丰双卉」鄰近機場捷運A9林口站。/長耀建設提供

「長耀双丰双卉」出自深耕於台北市的長耀機構，此建商專門建造奢華的絕美豪宅，一開始都位在台北內湖區，之後漸漸地將作品移至桃園林口，繼位於林口精華地段的「雙峰匯」、「長耀挹品」之後，今年推出擁有豪宅基因、奢侈精品的經典代表作「長耀双丰双卉」。君漾廣告有限公司副理陳衍余表示，位在內湖作品的建築本體皆以白色為主，但是位於桃園的建築外觀卻有別於之前的淺色，以深色外觀呈現，原因在於董事長謝建國為了體現深耕經營，將林口的紅土元素帶入建築，因此才有這個小巧思。而這次的「長耀双丰双卉」一樣選址在新北市林口區，因為這裡是桃園機場往北的第一站，直接通往國家大門，而且林口的城市規劃當初仿照英國倫敦，街廓整齊，綠覆蓋率更高達70%優於新加坡，氣溫也達26度恆溫，居住起來十分舒適。

▲「長耀双丰双卉」2房16.98坪。/中時電子報攝

「長耀双丰双卉」位在文化三路上，此路段如同香榭大道般寧靜、優雅，最大特色為鄰近機場捷運A9林口站、國道一號林口交流道，步行1分鐘還可到達新林國小以及崇林國中等明星學區，周邊更有扶輪公園、林口運動公園、立功公園，綠覆率高達60%；附近繁華商圈有距離240公尺的林口機捷A9站環球購物中心、距離260公尺的林口三井Outlet、國賓影城等三大購物商圈。副理陳衍余表示，三立影視城、三井Outlet二期、東森企業總部將於2024年陸續開幕，到時會成為宛如未來的迪士尼樂園，天天買名牌、吃美食都不是問題，總結以上無論是交通、娛樂還是購物等優點，皆吸引很多商務洽公人士，甚至不僅限於國人，近年就連鄰近台灣的香港人士都前來爭先購屋。

▲「長耀双丰双卉」距離260公尺的林口三井Outlet/。長耀建設提供

「長耀双丰双卉」的基地面積為345.57坪，格局規劃2房(15-24坪)、3房(28-32坪)，平面車位共有48個，樓層為地下3層、樓上15層，公設有接待大廳、中庭花園、交誼聽、信箱區、曬被區、洗衣室；建材的部分則是以藝術鋼板防火門作為玄關門並搭配二合一防盜電子鎖，廚具和衛浴皆可客製化，而衛浴附有市價12萬元的日本Panasonic A La Uno馬桶，使用玻璃纖維、無毛細孔，還可加清潔劑清洗，一體成形又省水。其中，「長耀双丰双卉」不惜成本採用豪宅等級的單層排氣及單層封板，可以維持清淨的空氣品質也不易傳遞由空氣傳染的疾病，且避免上下樓層連結的空間，減少蚊蟲、老鼠在管道間的互相流竄。每坪單價為46萬元，總價帶落在768-1534萬，預計2021年第四季完工。