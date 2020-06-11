38歲女星謝忻去年和阿翔爆出不倫戀重創事業，沉寂一陣子後，她開直播和接業配回歸，工作量逐漸有了起色。近日，她在社群平台回憶這段低潮的點滴，「我常嘲笑自己，也經常在感嘆人生之際，感謝老天爺給我放了一個長長的假期，讓我知道什麼叫做珍惜。」

謝忻歷經感情風波後，3日下午在臉書發文，透露事件發生後休了一個長假，她除了把家裡打掃得乾乾淨淨，也學習享受寂寞與獨處，「挫折讓我更懂得珍惜，當我拖著沉甸甸的步伐，以為人生的谷底已然過去，終於可以處之泰然地逐水草而居，但現實總會一再地把人打倒，而且每每都是重重的一擊」。

所幸，她在親朋好友的陪伴下，逐漸獲得勇氣、重新振作，「逝去的青春已不及回想，人生苦長，人生苦短，就在認真享受每一天的儀式感中逐漸老去，一個人的生活也可以過得很勇敢、堅毅而美麗。」

而她隨文附上一張獨照，只見她身穿黃色的連身洋裝，伸直長腿坐在灰色毛毯上，隱約可看到裙底的黑影，不免讓部分網友歪樓：「加油！這張很美」、「腿變細變更美了」、「這張滿分」。