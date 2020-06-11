女星謝忻爆出不倫戀後，未來感情動向備受外界關心，她之前常常和王少偉傳緋聞，還被拍到一起看房子，日前2人上節目揭露對彼此的真實想法，王少偉被主持人吳宗憲問到是否喜歡對方？他沉思後點頭認了。

王少偉和謝忻最近在《小明星大跟班》合體，王少偉承認自己的手機裡存了不少謝忻的泳裝照，原來是因為對方歷經低潮後，整個人變得更有女人味，身旁的人都傳照片給他，他也將照片一一蒐集存留。對此，吳宗憲分析如果只是一般工作夥伴，應該連一張普通生活照都不會存，何況還是性感泳裝照，忍不住發問：「這麼說你對她是不是一種愛的表現或什麼？」

還沒等王少偉回答，吳宗憲繼續追問：「至少是喜歡？」王少偉思考了一陣子，沒有開口承認，但用點頭表示同意，吳宗憲好奇的繼續探討：「但是有到愛的程度嗎？還不知道。」王少偉則回答：「對。」

謝忻表示兩人一起看房子有登上新聞版面，加上對方還幫忙設計房子，父母以為他們真的論及婚嫁，還問：「怎麼都沒有來下聘」讓吳宗憲相當驚訝，不過，謝忻雖然透露父母對王少偉印象很好，但還是拚命解釋只是好友。