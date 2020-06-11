藝人蘿莉塔從《大學生了沒》出道，個性直率、口條流利，成為許多綜藝節目的固定班底。她近日和無尊進棚錄節目，鬆口透露兩人常常在半夜視訊聊天，且下半身經常只穿內褲甚至光溜溜。

蘿莉塔最近在《小明星大跟班》向主持人吳宗憲招認和無尊時常半夜3、4點視訊聊天，雖然鏡頭裡只會出現上半身，但對方並不知道她的下半身不是裸體就是只穿內褲，互動流露出濃濃曖昧。

蘿莉塔繼續表示，「之前真的覺得他滿不錯的」，回想起有次請無尊陪她回家拿東西，內心有閃過「希望對方一起上樓」的想法，不過無尊很紳士地婉拒，即便她事後假借拿東西想花時間邀對方進屋，還是不斷地被婉拒。

當換到無尊吐露對蘿莉塔的想法時，他表示有次錄影時出現戀愛的感覺，還偷偷請製作單位補拍牽手的橋段，也會從蘿莉塔的IG限時動態觀察對方的動態，再特別出現在附近製造巧遇的機會，營造出兩人很有緣分的感覺。無尊更不諱言：「我真的曾經覺得她真的不錯，活潑、直接、不做作，她的個性很多人取代不了，所以這個女生會讓我覺得滿心動，滿特別的。」讓吳宗憲聽了直呼：「等於是在告白了啊！」一旁的王少偉也笑說：「你直接出來告白好了啦！」