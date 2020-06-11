南韓38歲人氣女星全智賢，生下二胎後火速恢復身材，近日更積極復出拍攝新戲，並接下多個代言。其中，國際知名品牌Alexander McQueen最近便宣布韓國區代言人將由全智賢接任，在公開的形象照中再顯女神氣息掀起話題。

全智賢自從2016年演出《藍色海洋的傳說》後，便生下第二胎將重心轉往家庭，直到今年她才再度接下Netflix電視劇《屍戰朝鮮(第三季)》及《智異山》令粉絲們十分期待。

在 Instagram 查看這則貼文 전지현 Gianna Jun/Jihyun Jun（@giannajunfp）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 24 日 下午 5:37 張貼

全智賢霸氣的女神氣場也吸引到國際知名品牌Alexander McQueen成為韓國區代言人，該牌不僅是金喜愛等知名女星的專屬愛牌，英國皇室中的凱特王妃及梅根也經常穿著其品牌服飾。而在公開的照片中，全智賢穿著不規則深V華服搭配The Jewelled Satchel經典包款，看起來霸氣又不失女人味，網友看了紛紛大讚「猛一看以為腳不見但照片還是讓我跪了」、「這哪是兩個孩子的媽」。