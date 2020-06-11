衛生棉領導品牌Kotex靠得住年初與日本超人氣療癒系角色「CRAFTHOLIC宇宙人」聯名合作，將旗下以柔軟透氣為主要訴求的輕柔棉全系列包裝全部換上軟萌粉嫩的宇宙人新裝，上市後好評不斷，粉嫩包裝上呆萌的宇宙人圖案徹底收服少女心，讓女孩們驚呼療癒指數破表，也進一步帶旺商品買氣，創下高人氣銷售量。

迎接炎夏到來，Kotex品牌再度與「CRAFTHOLIC宇宙人」攜手合作加入「7-11卡通大聯萌活動」陣容，誠意十足地首度推出通路限定的大人氣商品—「宇宙人大拉鍊萬用包」加價購活動，自6月17日起至7月5日的活動期間內，凡於7-11商店購買Kotex指定品項任3件149元，就能以99元加購價的超值限定優惠，將全台限量僅兩萬組、粉嫩可愛無敵的「宇宙人大拉鍊萬用包」帶回家。

首度與超商通路合作推出限定商品加價購活動的Kotex品牌，精心挑選通路獨家限定的「宇宙人大拉鍊萬用包」，選用女孩們最愛的粉紅、粉橘、粉藍、粉綠等甜美馬卡龍色系配色，造型上並添加巧思以立體雙耳造型搭配宇宙人呆萌的表情，此外萬用包上的Oversize超大尺寸拉鍊除了搭上少女們最近超愛的巨大設計潮流之外，也凸顯濃濃的反差萌趣味，而絨毛材質的柔軟觸感更是暖心度加分，超大容量的內裝超適合女孩們拿來收納外出隨時要使用的衛生棉、化妝品或隨身小物，實用度百分百。

Kotex 品牌此次攜手「CRAFTHOLIC宇宙人」加入「7-11卡通大聯萌」活動，除了祭出超吸睛、可愛爆表的限量款「宇宙人大拉鍊萬用包」加價購活動之外，活動期間內購買Kotex指定品項任3件149元的促銷活動中囊括輕柔棉、草本抑菌、茶樹舒涼棉、完美封漏等品牌超夯熱賣品項。